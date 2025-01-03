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00929就算每個月只配0.05又如何…股息依舊有辦法往上加！存股哥：與其抱怨不如讓自己進步

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

0056日前公告配息維持1.07，我手上的高股息除了00929之外配息都沒受太大影響，如果在去年下半年降息風都能大致穩定的話，那我覺得今年也不會差太多，強者恆強，我是不擔心手上的高股息表現會差太多。

原本希望今年股息可以領70萬，但我掐指一算，如果今年不再投入任何資金、就算00929維持每個月0.05、手上高股息持平配發情況下，一季我可以領14萬，加上第一金股息總值抓11萬，這樣全年已經可以領67萬了。

所以我決定為自己施加一點壓力，把原本的股息目標由70萬上修到75萬，雖然躺在舒適圈是真的蠻舒服的，但太過舒適就沒有辦法進步，因為我不想當一般人，我要當很厲害的人。

就算就算最後今年沒辦法達標，那我就再給自己一年，至少明年肯定可以達成75萬，然後繼續往80萬、90萬推進，總有一天我的股息一年可以破百萬，我清楚明白這只是時間問題。

所以就算00929每個月只配0.05又如何？我還是有方法可以讓股息持續往上增加，總值也會隨著我不斷投入變得越來越高，一直抱怨00929配得很爛也不會讓自己的人生變得更好，與其抱怨倒不如想辦法讓自己持續進步，這樣還比較實際一點。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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