永豐四檔股債ETF將除息 1月21日最後買進日
川普政府1月上台在即，投資人普遍預期美國經濟強勁，這是支撐2024年美元上漲的主力，美元全年上漲6.6%，創十年以來最佳年度表現。美國12月中公布的服務業PMI指數走揚來到58.5，優於預期為2021年10月以來最高水準，美國服務業表現亮眼帶動經濟成長，儘管川普的保護主義措施，然而消費信心趨強可望轉化成更持久的美國經濟成長。
永豐ETF 1月預估每單位除息金額與預估配息率分別為：永豐低碳高息（00930）0.19元、6.33%；永豐台灣ESG（00888）0.22元、5.21%；永豐美國500大（00858）1.9元、11.08%；永豐ESG銀行債15+（00958B）0.42元、5.322%。
永豐投信基金經理人林永祥表示，美股四大指數在2024年皆有所表現，尤其美股科技七雄股價更是強勢。永豐美國500大ETF(00858)追蹤指數為STOXX美國500股票指數，相對於S&P 500指數對於成分股的選擇更加靈活，在成份股選擇上能更快捕捉成長型的大市值股票。不同於S&P 500指數有連續四個季度的盈利限制要求，STOXX美國500股票指數則更側重於市值和流動性，00858 ETF適合希望把握美股多頭行情，布局美國大型股投資機會的投資者。
永豐投信1月2日發佈旗下4檔ETF最新期前配息公告，分別為永豐美國500大ETF(00858)、永豐ESG銀行債15+ ETF(00958B)、永豐台灣ESG ETF(00888)，以及永豐ESG低碳高息ETF(00930)，均在台股封關日1月22日進行除息，最後買進日為1月21日，並於2月20日發放配息。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言