永豐四檔股債ETF將除息 1月21日最後買進日

0056於2024全年累積配發金額改寫歷年新高，截至2024年12月31日，元大投信官網顯示0056帳上包含股息收入的可分配收益5.07元、包含資本利得的資本平準金6.50元，以目前配息水準估算，持續具有配息基礎。有股市小白分享，0056配息穩定，股價也不致於過高，很適合新手投資。然而卻有網友吐槽，資金少的投資策略不該選擇高股息。

2025-01-03 07:45