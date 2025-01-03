中利策利多發酵 這兩檔海外ETF表現佳

美國聯準會預告今年可能僅降息兩次，如此一來將有利美國大型銀行業獲利表現；而中國政府持續祭出貨幣寬鬆政策，並要求企業提升股東權益，利好政策可望提振中國經濟，陸股率先反應利多，2024年下半年表現亮眼。中信特選金融（00917）與中信中國高股息（00882）公告第一階段分配評價結果，除息交易日為1月17日，1月16日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為2月19日。投資人可透過這兩檔主題型ETF，掌握美國銀行業多頭與中國大陸經濟復甦行情。

00882為2021年1月27日成立，即將滿4年，為目前規模最大、受益人數最多，也是唯一的陸股高股息ETF。00882經理人葉松炫表示，2024年下半年以來，受益於大陸官方中國政府積極推出的一系列寬鬆政策，包含中國人行首次創設結構性貨幣政策工具以支持資本市場，符合資格的證券、基金、保險公司可使用自身擁有的債券、股票ETF、滬深300成分股作為抵押，從中央銀行換入國債、央行票據等高流動性資產，為市場增加流動性，帶動陸股開啟一波漲勢，也使得陸股相關ETF表現亮眼。

此外，大陸官方要求企業提高股東回報，其中一個方式即是增發股利，促使資金回流股市。不僅如此，外資機構紛紛出具報告指出，陸股目前處於相對低基期，且估值偏低，進而增持陸股部位；內外資競相加碼，亦對陸股形成強力支撐。

葉松炫表示，隨著中國大陸貨幣與財政政策持續發揮效應，陸股市場可望逐步回暖。而在美國方面，隨著川普帶領共和黨重掌政局，市場普遍預期川普政府將再度推行減稅與放寬金融監管政策，有助於美國金融業迎來新一波成長。00917經理人張苡琤表示，美國聯準會雖可能放緩降息步伐，但美國金融業已逐漸習慣高利環境，且隨著經濟軟著陸，市場對於金融服務需求亦將回升，可望支持金融業獲利成長，尤其是金融科技與新興金融服務領域，未來數年增長潛力可期。

展望2025年，中國信託投信表示，隨著川普政府放寬監管、減稅與擴大政策支出三大利好，預估銀行盈利能力與股價皆可望提升，以美國大型金融業為主要成分股的00917後市依舊看好。而在大陸官方持續祭出利好股市與房地產的政策下，00882的表現亦可期待。投資人可布局台股ETF之餘，也可將眼光放到具有前景的海外ETF，除可分散風險，亦可掌握最有潛力的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。