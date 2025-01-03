川普鬆綁金融監管 這兩類債券ETF受惠高

美國降息循環仍為現在進行式，目前投資級債殖利率處於長期相對高點，有利吸引資金進入債市。中信優息投資級債（00948B）與中信優先金融債（00773B）公告第一階段分配評價結果，除息交易日為1月17日， 1月16日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為2月19日。投資人可趁債價築底之際搶先卡位，掌握債市長線投資機會。

中信優息投資級債（00948B）規模突破300億元，日前已遞件追加第二次。00948B經理人呂紹儀指出，近期債券價格走勢雖受聯準會鷹派言論壓抑，但隨著美國經濟可望軟著陸，投等債ETF成分債企業可望享有升評帶來的利多驅動，而即便未來美國經濟成長趨緩，從資產配置角度而言，布局投等債ETF也可望降低投資風險。

此外，呂紹儀表示，根據外資機構巴克萊看法，今年美股表現強勁，2025年退休基金可能獲利了結股票，將資金轉往債市，同時投資級債殖利率處於長期相對高點，有利吸引外資持續買入，這兩大趨勢有望驅動2025年債市向上，此時恰是投資投等債ETF的好時機。

川普二度入主白宮後，可望對美國金融監管採寬鬆政策，有利美國金融發展。政策利多加持下，投資人也相對看好金融債ETF後市，積極搶進。中信優先金融債（00773B）已躍升為規模第一大、超過千億元的金融債ETF。

00773B經理人張瓈尹說，巴克萊將金融產業債調至升評，強調金融債淨供給比例為2015年來最低，川普上任有望降低監管不確定性，對銀行業發展是利多，且雖然川普揚言將加徵關稅，但金融產業受關稅影響最低，因此仍看好金融債未來表現。

此外張瓈尹指出，根據美國金融業陸續公布的最新財報可知，雖有部分銀行壞帳提存增加，但仍屬可控範圍，對銀行獲利能力和金融市場不會造成衝擊。而金融債ETF成分債仍以大型金融機構為主，也是全球系統重要性銀行，所以一旦發生黑天鵝事件，金融債ETF可發揮分散布局之效。隨著聯準會謹慎降息，債市也會回歸基本面，在降息循環尚未結束之際，投資人可伺機布局投等債ETF與金融債ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。