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元大ETF0056 1月17日除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大高股息（0056）成立以來各年度績效(元大投信/提供)
元大高股息（0056）成立以來各年度績效(元大投信/提供)

元大高股息（0056）2025年第1季配息公告，未來將在1月15日第二階段公告確定配息金額，1月17日除息，想參與配息的投資人，最晚在1月16日前買進並持有，配息發放日則在2月20日。

0056於2024全年累積配發金額改寫歷年新高，截至2024年12月31日，元大投信官網顯示0056帳上包含股息收入的可分配收益5.07元、包含資本利得的資本平準金6.50元，以目前配息水準估算，持續具有配息基礎。

元大投信表示，維持高度可預期性的配息政策是ETF重要管理目標，面對大盤殖利率下降，0056帳上可分配收益基礎是規律領息投資人的優先選擇。依證交所資訊顯示，0056於10月獲247億淨申購，11月、12月亦分別獲195億、146億淨申購，反映市場高度信任。

0056為台灣第一檔高股息ETF，2007年成立以來經歷多空考驗，連續配息紀錄即將進入第15年，至2024年第4季累計配息已超越發行價，對於成立時以發行價買進且長期持有的投資人，已達成零成本存股目標*。

元大高股息(0056)ETF研究團隊指出，0056為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，12月指數成分股調整保留高成長潛力的AI概念股，調整部分傳產股權重，轉為配置有機會配息能力提升的大型貨櫃航運與銀行、證券型金控股，除目前帳上可分配收益基礎，未來於2025年台股除息季來臨，配息能力將再獲得挹注。

元大投信提醒，參加ETF配息須留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業發放股利計算於每日淨值，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。不宜僅憑單次配息金額推估該ETF未來配息，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估配息能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 高股息

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0056於2024全年累積配發金額改寫歷年新高，截至2024年12月31日，元大投信官網顯示0056帳上包含股息收入的可分配收益5.07元、包含資本利得的資本平準金6.50元，以目前配息水準估算，持續具有配息基礎。有股市小白分享，0056配息穩定，股價也不致於過高，很適合新手投資。然而卻有網友吐槽，資金少的投資策略不該選擇高股息。

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