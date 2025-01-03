川普將上任 00830、00725B 將於1月17日除息

國泰美國費城半導體基金（00830）公告預估配息金額，另一檔每季配息的國泰投資級公司債（00725B）(00725B)也同步公告1月預估配息金額，兩檔將於1月17日除息，1月16日為參與配息最後買進日，股息發放日則落在2月18日，。

截至2024年12月27日，國泰美國費城半導體基金(00830)受益人數63,562人，基金規模325億元，為國內規模最大的半導體主題ETF；國泰投資級公司債 (00725B)受益人數53,558人，基金規模為1258.94億元，兩檔合計受益人數為117,120人，在美國科技類ETF及公司債ETF中人氣相當高。

00830基金經理人李翰林表示，00830追蹤美國費城半導體指數，前十大成分股網羅全球半導體產業上、中、下游龍頭代表公司，包括輝達、博通、艾司摩爾、高通及台積電（2330）等重量級業者，其中全球兩大AI晶片壟斷級供應商輝達、博通，兩檔權重合計逾25%，是全台掛牌ETF中最高，一次掌握GPU、ASIC機會。

國泰投信ETF研究團隊分析，川普於1月20日將重返白宮，主張對人工智慧（AI）放寬監管，反壟斷執法可能對科技業併購開綠燈，並預期調降企業稅法案將延長，有助增強企業活力，其中半導體產業最為受惠，市場調查機構IDC、美國半導體產業協會（SIA）資料皆顯示，2025年全球半導體產業將持續呈雙位數成長，而世界半導體貿易統計組織（WSTS）也預期，今年半導體銷售額將達6,972億美元，年增11.2%。

00725B基金經理人李育齡指出，聯準會利率「higher for longer」還會持續一段時間，但隨川普任命的新財長人選貝森特將上任，長天期利率回彈至5%的機會很低，此時具有較高收益水準的投資等級債因體質佳而持續吸金，00725B追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國大陸除外)指數，成分債分散且穩定，相較公債、全球投等債也有較高的收益率，目前價格具投資潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。