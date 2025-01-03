0050配息2.7元 17日除息

台灣ETF規模最大的元大台灣50（0050）昨（2）日公告配息金額，每受益權單位擬配發2.7元，以收盤價194.05元換算，單次配息率為1.39%，除息日1月17日，實際配息金額公告日在1月15日、領息日在2月20日。

元大台灣50規模達4,318.29億元，配息政策採半年配，除息時間在1月及7月，配息金額有1月大配、7月小配的慣性。觀察歷年上半年配息表現，本次擬配發2.7元，為同期第五高，低於2022年1月除息的3.2元、2021年1月的3.05元、2024年1月的3元、2020年1月的2.9元。從全年角度檢視，2024年全年配息金額3.7元，同樣排行第五高，低於2023年的4.9元、2022年的4.4元、2006年的4元、2020年的3.75元。

2024年權值股表現相對突出，單一年元大台灣50含息市價漲幅為48.6%，領先加權報酬指數的31.7%。

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