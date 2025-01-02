台股型ETF受益人衝破千萬

台股ETF在2024年大放異彩，去年總檔數增加到66檔，總受益人數也增至1,022.5萬人，雙雙創下歷年新高。包括群益台灣精選高息（00919）、富邦台50（006208）等十檔受益人數創下新高，其中有七檔為高息ETF，季配型有六檔，顯見去年高息產品備受投資人青睞。

根據台股ETF集保戶股權分散統計至2024年底，除了上述兩檔ETF，另外元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、國泰台灣領袖50（00922）、永豐ESG低碳高息（00930）、復華富時高息低波（00731）、元大中型100（0051）受益人數也創下新高。總計去年台股ETF受益人共增加415.5萬人。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，整體美國景氣仍具韌性，且中國需求已見回升，AI動能將於新平台推出後再次加速。展望2025年，台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體、ODM供應鏈完整及轉單效益擴大；終端消費有望隨著美國推進降息循環、及選後中國加大政策刺激力道，當前製造業整體庫存水位健康，有助廠商主動回補庫存、擴大生產，帶動出口與投資動能增強。預期2025年台灣GDP將呈現逐季走升，有利台股行情表現，若盤勢有回檔可逢低布局。

台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962）研究團隊指出，AI時代來臨，帶動AI伺服器市況火熱，市場估計2024-2032年，全球AI伺服器市場規模年複合成長率將高達18%。台灣AI伺服器出貨全球占比達九成，具研發能力、垂直整合及水冷散熱技術的供應鏈，受惠最大，未來營收前景可期，布局台股AI ETF可搭上大多頭順風車。在人形機器人方面，特斯拉推出的人形機器人「Optimus Gen 2」幫助特斯拉工廠生產，預估2028年產值將成長至196.9億美元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。