三類ETF 盤面新亮點

2025新年伊始台股拉回，收盤失守23,000關卡，觀察盤面上有三類ETF成為焦點，包含三檔短債ETF收盤價創新高、三檔熱門美股ETF衝出天量、十檔ETF公告元月配息金額改寫成立以來紀錄，為新的一年博下好彩頭。

2025年台股開紅盤日收跌，ETF也跌多於漲，平均下跌0.5%，不過，盤面第一大亮點就是逆勢繳出佳績的債券ETF。

受惠美元維持強勢帶動短天期美債走揚，富邦美債1-3年、中信美國公債0-1、國泰US短期公債紛紛改寫新高紀錄。

三類ETF表現創新高

ETF市場第二大亮點在於三檔規模逾百億元的熱門美股ETF爆量。隨著美股拉回，吸引逢低買盤進場撿，帶動元大S&P500成交46,305張、統一FANG+達18,954張、富邦NASDAQ也有18,551張，成交量改寫新猷。

第三大亮點在於元月的除息，其中，國泰費城半導體每受益權單位擬配3.96元、中信特選金融擬配2元、永豐美國500大擬配1.9元、元大MSCI台灣擬配1.9元、國泰標普低波高息擬配0.7元、群益投資級電信債擬配0.55元、台新美元銀行債擬配0.5元、群益投資級金融債擬配0.499元、群益投資級科技債擬配0.46元、富邦ESG綠色電力擬配0.206元，前述十檔宣告的配息金額均改寫成立以來最佳表現。

展望後市，富邦美債1-3年期基金經理人黃煜翔指出，即便市場預期美國準總統川普就任後可能會帶動通膨回升，但強勢美元能有效緩和通膨衝擊，加上美國貨幣供應量已接近經濟學家預期的下限，預料美國聯準會今年仍有機會降息3至4碼，縮表也將停止，因此判斷短天期美債價格下檔有撐，建議投資人可趁回檔時布局，不過仍提醒需留意美元匯率對於ETF淨值的影響。

國泰投信ETF研究團隊分析，川普將重返白宮，主張對AI放寬監管，反壟斷執法可能對科技業併購開綠燈，並預期調降企業稅法案將延長，有助增強企業活力，其中半導體產業最為受惠。

根據市場調查機構IDC、美國半導體產業協會（SIA）資料皆顯示，2025年全球半導體產業將持續呈雙位數成長，而世界半導體貿易統計組織（WSTS）也預期，今年半導體銷售額將達6,972億美元，年增11.2%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。