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ETF新契機論壇／台大財金系教授張森林 多元商品磁吸投資人

經濟日報／ 本報訊
張森林-台大財金系教授。聯合報系資料照
張森林-台大財金系教授。聯合報系資料照

台大財金系教授、長庚大學數位金融科技系主任張森林表示，近年台灣ETF產品多元、投資門檻降低，加上較低的費用率，提供投資人分散風險、資產配置的管道，鑑於國際間持續發展創新ETF，包括目標日期ETF、抗通膨ETF等產品都值得參考，未來可考慮引進台灣。

擁有豐富投資經驗的張森林，多年前到美國華盛頓大學進修時，看到美國的機器人理財蓬勃發展，也親身體驗多家機器人理財服務，因而重新檢視個人過去理財盲點。

他認為，過去台灣的ETF產品較少，銀行理專大多賣基金，但基金有3%的手續費、管理費，讓許多投資人選擇投資個股，但現在台灣ETF蓬勃發展，投資門檻亦低，對投資人來說，既可分散風險也很便利。

除國內投信發行的ETF，張森林也嚐試透過複委託方式購買國外ETF，主要考量是近來複委託成本下降、國外ETF經理費較低。他認為，若有更多的金融工具、更低的費用率，將有助刺激市場發展。

隨主動式ETF即將上市 ，張森林認為，主動型ETF的搭配，若可在股票、債券之外，加上選擇權，交易將更具彈性，國外也有透過賣出價外買權，增加配息率的設計架構，吸引很多期待固定現金流需求的投資人。

張森林認為，金融科技在ETF市場發展扮演重要角色，因為業者可以更低成本提供更好的服務，如線上或App即可購買。另一方面，ETF有國內外商品可搭配運用，甚至有槓桿型商品可以選擇，相較於共同基金無法做槓桿投資，選擇更為多元，對小資族有利。

鑑於美國ETF市場發展蓬勃，例如目標日期股票、目標日期債券、抗通膨、外匯避險等ETF，甚至有跟壽命相關的ETF，投資愈久愈能享受複利效果，有助解決高齡化社會長者財務問題，台灣也可考慮開放相關產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國

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