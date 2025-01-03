ETF新契機論壇／政大財管系教授李志宏 學生族群享兩個好處

政治大學財管系教授暨投資人研究中心主任李志宏認為，ETF市場壯大對學生族群有兩大好處，一是ETF交易成本低、 績效也不錯，可做為學生及早投資理財的選項之一；二是隨主動式、多資產ETF開放，未來甚至可能引進另類ETF，將有助培育不同人才，平衡目前金融商品人才發展。

李志宏指出，近兩年股票市場走大多頭，經常在校園聽到學生談投資，學校也有很多社團與證券投資理財有關。但學生首要之務是專心上課，不宜占過多時間，奉勸還是應該將投資交給專業人士，例如一張台積電股票要100多萬元，但透過ETF投資，負擔便低很多。

對於學生理財，李志宏進一步建議，學生大多很年輕，在收入、本金不多的情況下，應盡早投資、採取定期定額策略，把握時間複利效果。

不過，李志宏也提醒，許多投資人認為，長期投資風險較小，其實是一個迷思，因為風險一直都在，不會因為時間長就消失，但定期定額因分散進場時間可降低風險。

在標的選擇上，投資風險屬性積極型學生可挑選指數型ETF，亦可找科技產業等成長型標的；穩健型學生可挑選平衡型商品，如股票指數與債券組合，不僅成本降低、方便性高，還能專心念書。

對於即將上市的主動式ETF，李志宏表示，中小型股的資訊透明度可能低於大型股，如有專業經理人幫助，對投資人較有利，投資主動式ETF與共同基金相似之處在於投資人有必要先了解經理人過去表現，但相較於共同基金，有交易成本較低、 流動性提高優勢。

此外，金管會現階段開放的多資產ETF仍屬被動式，投資人有必要選擇進場時機。

李志宏並建議，台灣可再逐步開放其他新種ETF，例如另類（Alternative）主動式ETF，或是結合選擇權的組合ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。