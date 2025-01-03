ETF新契機論壇／臺灣證券交易所總經理李愛玲 吸引新進國內外資金

金管會2024年底開放主動式ETF、被動式多資產ETF，臺灣證券交易所總經理李愛玲指出，許多投信業者已經著手進行產品設計並準備相關申請資料，考量ETF的申請、審核及上市流程，樂觀看待今年上半年將有新商品問世。

李愛玲指出，金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，ETF扮演重要角色，證交所將協調政策面與市場需求，落實普惠金融，而未來主動式與多資產ETF上市，將有助豐富台灣ETF市場深度與廣度。

台灣是全球成長最快的ETF市場之一，李愛玲分析，台灣ETF快速發展主因有完整市場生態系、商品多元化、交易制度完善吸引小資族及年輕人加入、教育宣導有效提升投資人認同度。

而且隨2017年定期定額投資股票及ETF、2020年盤中零股交易陸續上路，年輕人得以提早進行理財規畫，普惠金融效應逐漸顯現。

金管會開放主動式ETF、多資產ETF，李愛玲認為，新商品將有利吸引新進國內外投資資金、吸引國際發行人加入、增加國際合作機會等，但發行人將面臨商品設計、初期費用高、經理人操盤功力等挑戰。

至於對一般投資人的影響，證交所已建置「e添富」平台，並投入更多教育宣導，以利了解新商品特性及風險。

過往在被動式ETF參與度不高的外商投信，對發行新產品反應熱烈。李愛玲認為，因仍屬藍海市場及台灣ETF市場成長快速，未來將對強化商品創新、國際資金流入與市場流動性提升、促進國際合作與專業人才培育具正面效益。

她強調，台灣要推動亞洲資產管理中心，商品多元化很重要，證交所積極研議「Fund of Fund」、「Target Date Fund」等ETF新商品，相信未來主管機關會逐步開放。對於人才培育，證交所亦會積極規畫相關事宜，配合業者辦理。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。