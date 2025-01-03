ETF新契機論壇／臺灣指數公司總經理陳文練 六路進擊拚國際合作

臺灣指數公司總經理陳文練表示，因應主管機關開放新形態ETF，及發行人對指數主題的多樣化需求，臺灣指數公司規畫將朝主動式ETF參考指標、多重資產ETF標的指數、擴大國際合作等六大面向發展的新業務。

臺指公司傳承臺灣證券交易所指數業務的豐富經驗及專業，加上提供優質在地化服務，在國內ETF蓬勃發展過程扮演幕後功臣，未來將配合政策、發展趨勢、市場需求開發新指數，進而延伸至ESG、IR服務。

臺指公司因應新ETF商品規畫六大面向新業務，首先，主動式ETF投資組合將採全透明方式，且未強制規定有績效參考指標，但有發行人反映有編製績效參考指標需求，將予協助。

第二，多重資產ETF追蹤標的指數成分同時有股票及債券，隨投資人對資產配置或退休理財規畫需求增加，且相關商品已在海外發展超過十年，未來將持續與潛在發行人密切討論，即時掌握產品開發需求。

第三，推動國際合作，擴大與國際指數公司的合作範圍，發展多資產指數、海外股債指數。臺指公司以往借鏡國際指數公司前瞻性ESG資料庫，未來因應多重資產ETF，積極與四家國際指數公司洽商合作機會，運用債券指數資料，加上本身在地優勢，滿足發行人需求。

第四，提供資產管理業者量身訂做精確績效評量指標，例如，代操、私募通常都以發行量加權股價指數（TAIEX）作為績效的評量標竿，但台積電權重已超過30%，然投信有一定投資限制規定，故需要客製化標竿，進行更精確績效評量。

第五、第六，配合金管會打造亞洲資產管理中心，臺指公司推動台股指數海外授權發行相關金融商品；提供ESG資訊加值服務、建置IR議合服務平台，協助上市櫃公司提升IR效率，增加中小型公司曝光，壯大資料市場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。