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ETF新契機論壇／主動式ETF 催動市場風潮

經濟日報／ 本報訊
「臺灣ETF市場發展新契機論壇」，主持人經濟日報總編輯費家琪（右一），與談人證交所總經理李愛玲（中）、臺灣指數公司總經理陳文練（左二）、台灣大學財務金融學系教授暨長庚大學數位金融科技系系主任張森林（右二）、政治大學財務管理系教授暨投資人研究中心主任李志宏（左一）等人出席。記者曾吉松／攝影
「臺灣ETF市場發展新契機論壇」，主持人經濟日報總編輯費家琪（右一），與談人證交所總經理李愛玲（中）、臺灣指數公司總經理陳文練（左二）、台灣大學財務金融學系教授暨長庚大學數位金融科技系系主任張森林（右二）、政治大學財務管理系教授暨投資人研究中心主任李志宏（左一）等人出席。記者曾吉松／攝影

經濟日報舉行「臺灣ETF市場發展新契機」閉門論壇，與會產學專家一致樂觀期待，隨主管機關力挺、生態系更加完善、主動式ETF等新商品問世等推波助瀾，台灣ETF市場可望持續蓬勃發展，助攻資本市場再攀新高峰。

這場閉門論壇由經濟日報總編輯費家琪主持，邀請臺灣證券交易所總經理李愛玲、臺灣指數公司總經理陳文練、臺灣大學財務金融系暨研究所教授張森林、政治大學財務管理系教授暨投資人研究中心主任李志宏擔任與談人，共同探討台灣ETF發展的機會與挑戰等相關議題。

近年來全球ETF市場快速成長，國際研究諮詢公司ETFGI統計，截至2024年11月，全球ETF相關商品達11,490種，資產規模14.9兆美元，較2023年底成長30%，與十年前相較增加超過五倍。

以台灣ETF市場來看，截至2024年11月，上市櫃266檔ETF規模逾6兆元，分別較前一年底、十年前成長64%、近38倍，表現優於全球市場，排名亞洲第三大，受益人次達1,384萬。

針對金管會開放主動式ETF、被動式多資產ETF等新商品，李愛玲認為，將對整體台灣資本市場帶來三大重大影響。首先是增加台股深度與廣度，包括促進標的個股及債券的流動性，增加市場多樣性。

其次是提升市場效率與國際競爭力，因主動式ETF操作可增加市場價格發現效率，新商品亦能吸引外資關注，並提升台灣市場在亞太區域地位。第三是促進台灣資本市場普惠金融，除吸引不同風險偏好及投資需求族群參與，亦可擴大零股與定期定額投資規模。

李愛玲指出，ETF長期具有風險分散、透明度高、入門簡單又具低成本效益等優勢，提供投資人更穩健的選擇，隨生態系更完善、ETF產品線更豐富，相信2024年不會是台灣ETF市場最高峰，希望每年都會更加茁壯。

陳文練表示，多資產ETF除股、債外，希望未來有機會多開放其他資產類別，例如REITs、貴金屬、農產品、能源等大宗商品，或是具有多頭部位期、現貨操作策略的ETF，提供投資人更多元化選擇。

張森林舉國外ETF商品為例，建議目標到期股票ETF、目標到期債券ETF，甚至抗通膨ETF、外匯避險ETF或是選擇型交易策略ETF，都可考慮開放。甚至與壽命相關ETF，因資本利得與報酬率高，再透過年金化，將有助解決長者在高齡化社會的財務問題。

關於人才培育，李志宏說，過去被動型ETF快速成長，給共同基金很大壓力，不少人才往被動型ETF流動，樂見有主動型ETF加入，平衡人才培育。尤其國際ETF快速成長，市場也有需求，可以讓更多產品進來，以創新刺激人才發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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