ETF新契機論壇／主動式ETF 催動市場風潮

經濟日報舉行「臺灣ETF市場發展新契機」閉門論壇，與會產學專家一致樂觀期待，隨主管機關力挺、生態系更加完善、主動式ETF等新商品問世等推波助瀾，台灣ETF市場可望持續蓬勃發展，助攻資本市場再攀新高峰。

這場閉門論壇由經濟日報總編輯費家琪主持，邀請臺灣證券交易所總經理李愛玲、臺灣指數公司總經理陳文練、臺灣大學財務金融系暨研究所教授張森林、政治大學財務管理系教授暨投資人研究中心主任李志宏擔任與談人，共同探討台灣ETF發展的機會與挑戰等相關議題。

近年來全球ETF市場快速成長，國際研究諮詢公司ETFGI統計，截至2024年11月，全球ETF相關商品達11,490種，資產規模14.9兆美元，較2023年底成長30%，與十年前相較增加超過五倍。

以台灣ETF市場來看，截至2024年11月，上市櫃266檔ETF規模逾6兆元，分別較前一年底、十年前成長64%、近38倍，表現優於全球市場，排名亞洲第三大，受益人次達1,384萬。

針對金管會開放主動式ETF、被動式多資產ETF等新商品，李愛玲認為，將對整體台灣資本市場帶來三大重大影響。首先是增加台股深度與廣度，包括促進標的個股及債券的流動性，增加市場多樣性。

其次是提升市場效率與國際競爭力，因主動式ETF操作可增加市場價格發現效率，新商品亦能吸引外資關注，並提升台灣市場在亞太區域地位。第三是促進台灣資本市場普惠金融，除吸引不同風險偏好及投資需求族群參與，亦可擴大零股與定期定額投資規模。

李愛玲指出，ETF長期具有風險分散、透明度高、入門簡單又具低成本效益等優勢，提供投資人更穩健的選擇，隨生態系更完善、ETF產品線更豐富，相信2024年不會是台灣ETF市場最高峰，希望每年都會更加茁壯。

陳文練表示，多資產ETF除股、債外，希望未來有機會多開放其他資產類別，例如REITs、貴金屬、農產品、能源等大宗商品，或是具有多頭部位期、現貨操作策略的ETF，提供投資人更多元化選擇。

張森林舉國外ETF商品為例，建議目標到期股票ETF、目標到期債券ETF，甚至抗通膨ETF、外匯避險ETF或是選擇型交易策略ETF，都可考慮開放。甚至與壽命相關ETF，因資本利得與報酬率高，再透過年金化，將有助解決長者在高齡化社會的財務問題。

關於人才培育，李志宏說，過去被動型ETF快速成長，給共同基金很大壓力，不少人才往被動型ETF流動，樂見有主動型ETF加入，平衡人才培育。尤其國際ETF快速成長，市場也有需求，可以讓更多產品進來，以創新刺激人才發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。