美股ETF 長線有賺頭

美股2024年亮麗封關，其中標普500指數連續第二年漲逾20%，締造25年來最佳的兩年表現。法人指出，美股2025年有望持續上攻，留意川普上任後的政策變化，美股相關基金及ETF可持續定期定額長線布局，掌握超額報酬。

據CMoney統計至2024年12月30日，觀察美股相關基金及ETF績效，包括復華美國標普500成長ETF、瀚亞美國高科技、群益美國新創亮點、富邦NASDAQ-100 、元大標普500、聯博美國成長入息、復華美國新星等，績效逾30%，表現亮眼。

2025年1月下旬川普將重返白宮，對於全球經貿、金融市場都將帶來變化。PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸分析，以長期角度來看，不論是共和黨或民主黨當政，股市皆為上揚的態勢。

川普2016~2020年擔任總統期間，雖在2018年對中國祭出貿易戰曾對股市造成波動，但事後檢視並未影響股市整體多頭架構，反而川普就任期間，S&P500指數年化大漲16%，科技股為主那斯達克指數年化強彈26%。

從關稅角度看，川普如祭關稅戰，全球貿易量勢必萎縮，與美國境內減少移民主張，可能導致通膨再起，長期對美國與全球經濟不利。

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