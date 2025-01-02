快訊

韓聯社：南韓公調處可能3日上午逮捕尹錫悅

應曉薇打親情牌！當庭提女兒外幣帳戶餘額 承諾不用通訊軟體

柯文哲吐「1句話」檢控2人關係密切 李文宗駁自稱柯分身：分身是蔡壁如

挺小資存股 元大證推交易ETF贈千元手續費抵用金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券推出個股反向查詢相關ETF功能，幫助投資人更快速掌握投資標的。（元大證券/提供）
元大證券推出個股反向查詢相關ETF功能，幫助投資人更快速掌握投資標的。（元大證券/提供）

回顧2024年，台股開戶人數與台股ETF受益人數雙雙創高，根據證交所數據統計，截至2024年11月台股ETF受益人數已來到1,211萬人，其中又以高股息型和債券型ETF成長最火熱，成長幅度較前年皆逾8成，顯示許多新手投資人看好台股長期發展，將資金轉向投入ETF市場。

元大證券表示，ETF買進一籃子股票可以分散選股風險，並能透過配置創造穩定現金流，成為不少投資人長期投入的首選。為助攻投資人持續存股，元大證券自2025年起祭出新戶優惠「交易台股ETF每滿10萬元，即可獲得100元台股電子交易手續費抵用金，最高可領1,000元」。

此外，全民瘋存ETF的現象也反映在去年台股定期定額數據上，截至證交所2024年11月統計，ETF占定期定額投資金額比重逾八成。元大證券針對喜愛定期定額的小資族、上班族，於2025年起特別加碼推出「新戶台股定期定額連續扣款達三個月，贈300元台股電子交易手續費抵用金」及「單筆手續費均一價」的綜合活動，想存ETF的新手投資人最高將可領到1,300元台股電子交易手續費抵用金，為投資人存第一桶金進行強力應援。

元大證券「投資先生」APP自推出以來即受到市場大力肯定，新版首頁及「ETF專區」深獲市場好評。看準投資人對ETF資訊的需求，元大證券持續推出貼心服務，不但提供一站式服務查詢ETF成分股與權重，亦能從個股資訊一鍵反向查詢與個股相關的ETF，讓關注個股但遲遲不敢下手的投資人，也能先從簡單的ETF開始投資，不斷優化的投資體驗，讓投資人能輕鬆掌握ETF、簡單投資。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

延伸閱讀

0056「元老級」高股息ETF配1.07元！ 成立時就買進者已達成0成本存股

台股今天這種跌法「莫名其妙」沒明顯的利空！狄驤：恐是新年禮物？

00757表現驚豔全年繳出61.39％！存股方程式：2024年市值型ETF強壓高息型

信驊止跌回升 超越力旺重登台股股王

相關新聞

挺小資存股 元大證推交易ETF贈千元手續費抵用金

回顧2024年，台股開戶人數與台股ETF受益人數雙雙創高，根據證交所數據統計，截至2024年11月台股ETF受益人數已來...

00900月配息維持0.1元 單次配息率0.7%、年化配息率8.6%

富邦特選高股息30ETF（00900）月配息金額公布。根據富邦投信官網收益分配期前公告，00900每受益權單位預估配發0...

0056「元老級」高股息ETF配1.07元！ 成立時就買進者已達成0成本存股

0056為台灣第一檔高股息ETF，2007年成立以來經歷多空考驗，連續配息紀錄即將進入第15年，至2024年第4季累計配息已超越發行價，對於成立時以發行價買進且長期持有的投資人，已達成零成本存股目標。

2025年ETF第一個驚喜 00830配息率衝8%

ETF元月配息秀再傳好消息！繼國泰股利精選30（00701）在12月31日公告每受益權單位擬配發2.05元，以收盤價28...

進了寶雅（5904）就不小心買了一推車商品！ 達人：00919、00934、00944、00928皆持有

以寶雅來說，00919、00934、00944、00928等ETF都有持有，差在持有比例。

00919若用殖利率判斷是否買進…27元會當成便宜價！ 達人：跟0050用KD進出一樣謬論

00919如果把27元當成便宜價以買進，接下來下半年因為成分股無法賺取資本利得，就是一路貼息，造成套牢在山頂上，股息、價差雙輸的局面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。