0056配息穩股價低！他讚是新手首選 卻慘被其他人吐槽

0056於2024全年累積配發金額改寫歷年新高，截至2024年12月31日，元大投信官網顯示0056帳上包含股息收入的可分配收益5.07元、包含資本利得的資本平準金6.50元，以目前配息水準估算，持續具有配息基礎。有股市小白分享，0056配息穩定，股價也不致於過高，很適合新手投資。然而卻有網友吐槽，資金少的投資策略不該選擇高股息。

一名Dcard網友近日發文分享其對高股息ETF 0056的投資經驗，指出該檔ETF的配息表現穩定，非常適合追求穩定被動收入的投資者。他透露，自2023年第四季至2024年第三季期間，累計配息約為3.63元（每季分別為0.7元、0.79元、1.07元、1.07元），每季穩定入帳的現金流讓他感覺就像房東收取固定房租，儘管每年有些微波動，但整體仍令人滿意。

該網友提到，0056的股價大約在40元上下，比0050便宜許多，對資金有限的投資者來說更具親和力，進場壓力相對較小。此外，0056的成分股配置相對分散，降低了個別股票波動帶來的風險。他表示，自己不喜歡頻繁關注股市，而季配息的特性讓他倍感安心，是追求穩定現金流、股市波動不大的保守型投資者的好選擇。不過，他也提醒，如果追求更高回報，可能需要考慮其他投資標的。

其他人留言「我自己也是穩定抱這檔」、「我從41塊的高點買到現在36塊，一直看他在下去，不知道是好還是壞」。但也有人說「通篇錯誤，韭菜真的很愛高股息，資金少又買高股息，太多可以吐槽了」、「高股息就算了吧，建議存銀行就好」、「我其實一直搞不懂在意股價幹嘛 100、500、40有差嗎？ 買不了一張就買零股就好了啊 還是其實有差別？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。