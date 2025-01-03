快訊

眾人有感！跨年搭捷運「外國人多到爆」 網點出台灣優勢

柯文哲獄中書單曝光 免子圖鑑、太極拳…最經典的是這本

要讓庫克也愛用？蘋果巧控滑鼠終於要大改版 更重視人體工學還有這1處

聽新聞
0:00 / 0:00

高股息無腦選0056！網讚：加00878、00919最穩

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論0056。聯合報系資料照
網友討論0056。聯合報系資料照

元大高股息（0056）2025年第一季配息公告每單位預計發放1.07元，未來將在1月15日第二階段公告確定配息金額，1月17日除息，想參與配息的投資人，最晚在1月16日前買進並持有，配息發放日則在2月20日。網友大讚「無腦買ETF首選就是0056」。其他人推薦0056、00878、00919搭配是最穩定的組合。

近期有網友PTT發文分享對高股息ETF的看法，他表示，去年是高股息產品百花齊放的一年，許多新推出的ETF吸引了大批投資者進場，尤其是00940曾因單日成交量創下歷史新高，吸引了大量新手及長輩關注。然而，這些主打高科技配息或AI配息的ETF，表現未達市場預期，投資熱潮逐漸冷卻。

該網友指出，相較之下，老字號ETF 0056憑藉穩健的配息和高填息率，仍然是許多投資人的首選。今年其配息率約在10%左右，且近年來填息表現穩定。他認為，如果想要簡單投資高股息，選擇0056或許是最簡單的方式，吸引了許多網友熱烈討論和支持。

其他人留言「56、878、919，我月月配這3支最穩，其他新的幾支反而很鳥」、「新的高股息，就後照鏡開車，騙人投錢而已，00713好像換人操盤了，一直追高殺低應該也快陣亡了」、「手上919、878、0056剛好表現較好，還好沒有713」、「台股本益比都20倍了，高股息吃屎不是很正常嗎至少跌回15倍，再跌25%才有看頭，現在買先套5年，再不然就第二招台積電營收3500億 那就續漲囉」。

還有人說「繼929、940規模縮減，56要維持轉移過來的人，會賣有賺的成分股來配息。基本上是沒有靠成分股的配息來維持，主要還是靠賣股價差。所以要押它能一直撐住用價差來配」、「反正穩穩領息，老人不要買風險起伏大的」、「有現金流需求買非投或短債會更好，沒有的話市值型長投會更好，再保守就VT」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 ETF PTT 高股息

延伸閱讀

00919若用殖利率判斷是否買進…27元會當成便宜價！ 達人：跟0050用KD進出一樣謬論

台灣綠電不夠用？網看完「台積電永續報告」急喊：快買雲豹

0056配息穩股價低！他讚是新手首選 卻慘被其他人吐槽

00929就算每個月只配0.05又如何…股息依舊有辦法往上加！存股哥：與其抱怨不如讓自己進步

相關新聞

00929、00936配息大縮水…難怪投資人對月配ETF沒信心！ 息大大：僅00944不刻意拉高配息數字

也不是所有高股息ETF都這麼搞，例如00944，一路走來始終如一，第一次配息到現在，都維持0.058，年化4.8%，無論你在哪個月試算都是這個數字，這就是不會騙人的ETF，不過這麼老實，反而投資人不喜歡。

00929將因聯發科（2454）除息而獲救？ 專家「ETF人氣即財氣」：00878、00919逢低承接績優成份股

ETF的人氣就代表了「財氣」，越多人捧著鈔票來加入、來投資這檔基金，基金經理人才有資金逢低承接下跌後的績優成份股，未來股市行情反轉向上時，這檔基金的淨值、績效才會加倍回升。

10檔台股ETF受益人創高 這檔年增61萬人登年度人氣王

台股ETF在2024年大放異彩，以年度來看，總檔數增加到66檔，總受益人數也來到1,022萬5,836人雙雙創下歷年新高...

高股息無腦選0056！網讚：加00878、00919最穩

元大高股息（0056）2025年第一季配息公告每單位預計發放1.07元，未來將在1月15日第二階段公告確定配息金額，1月17日除息，想參與配息的投資人，最晚在1月16日前買進並持有，配息發放日則在2月20日。網友大讚「無腦買ETF首選就是0056」。其他人推薦0056、00878、00919搭配是最穩定的組合。

00929就算每個月只配0.05又如何…股息依舊有辦法往上加！存股哥：與其抱怨不如讓自己進步

就算00929每個月只配0.05又如何？我還是有方法可以讓股息持續往上增加...

中利策利多發酵 這兩檔海外ETF表現佳

美國聯準會預告今年可能僅降息兩次，如此一來將有利美國大型銀行業獲利表現；而中國政府持續祭出貨幣寬鬆政策，並要求企業提升股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。