高股息無腦選0056！網讚：加00878、00919最穩

元大高股息（0056）2025年第一季配息公告每單位預計發放1.07元，未來將在1月15日第二階段公告確定配息金額，1月17日除息，想參與配息的投資人，最晚在1月16日前買進並持有，配息發放日則在2月20日。網友大讚「無腦買ETF首選就是0056」。其他人推薦0056、00878、00919搭配是最穩定的組合。

近期有網友在PTT發文分享對高股息ETF的看法，他表示，去年是高股息產品百花齊放的一年，許多新推出的ETF吸引了大批投資者進場，尤其是00940曾因單日成交量創下歷史新高，吸引了大量新手及長輩關注。然而，這些主打高科技配息或AI配息的ETF，表現未達市場預期，投資熱潮逐漸冷卻。

該網友指出，相較之下，老字號ETF 0056憑藉穩健的配息和高填息率，仍然是許多投資人的首選。今年其配息率約在10%左右，且近年來填息表現穩定。他認為，如果想要簡單投資高股息，選擇0056或許是最簡單的方式，吸引了許多網友熱烈討論和支持。

其他人留言「56、878、919，我月月配這3支最穩，其他新的幾支反而很鳥」、「新的高股息，就後照鏡開車，騙人投錢而已，00713好像換人操盤了，一直追高殺低應該也快陣亡了」、「手上919、878、0056剛好表現較好，還好沒有713」、「台股本益比都20倍了，高股息吃屎不是很正常嗎至少跌回15倍，再跌25%才有看頭，現在買先套5年，再不然就第二招台積電營收3500億 那就續漲囉」。

還有人說「繼929、940規模縮減，56要維持轉移過來的人，會賣有賺的成分股來配息。基本上是沒有靠成分股的配息來維持，主要還是靠賣股價差。所以要押它能一直撐住用價差來配」、「反正穩穩領息，老人不要買風險起伏大的」、「有現金流需求買非投或短債會更好，沒有的話市值型長投會更好，再保守就VT」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。