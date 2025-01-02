00900月配息維持0.1元 單次配息率0.7%、年化配息率8.6%

0056為台灣第一檔高股息ETF，2007年成立以來經歷多空考驗，連續配息紀錄即將進入第15年，至2024年第4季累計配息已超越發行價，對於成立時以發行價買進且長期持有的投資人，已達成零成本存股目標。

2025-01-02 15:07