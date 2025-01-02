快訊

鄭文燦案開庭一句「不是只有Excel」影射柯文哲案 檢察官陳嘉義道歉

高虹安案停審！認立法院組織法第32條違憲 高院聲請釋憲理由曝

中職／陳子豪悄悄將社群照換龍袍 換不換背號曾頌恩妻強調他沒惡意

00936預計1月16日除息 每股配息0.05元、單次配息率約0.32%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）預計1月16日進行除息，最後買進日為1月15日，收益分配發放日為2月14日。本次每單位配息金額維持0.05元，以1月2日收盤價15.29元計算，單次配息率約0.32%、年化配息率約3.9%。

00936是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，不用擔心ETF換股潮成分股被拋售的問題，另可與其他高股息產品互補，為投資人資產配置的絕佳理財工具，投資人不妨將高息中小型ETF納入投資組合，降低持股的重疊性，達到分散風險效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00936台新臺灣永續高息中小型ETF 月配息

延伸閱讀

0056「元老級」高股息ETF配1.07元！ 成立時就買進者已達成0成本存股

00757表現驚豔全年繳出61.39％！存股方程式：2024年市值型ETF強壓高息型

0056配息出爐獲封最強老牌高股息！內行人點名00713、00878也很猛

0056、00701、00927、00881、00944 元月除息台股添活水

相關新聞

2025年ETF第一個驚喜 00830配息率衝8%

ETF元月配息秀再傳好消息！繼國泰股利精選30（00701）在12月31日公告每受益權單位擬配發2.05元，以收盤價28...

0056「元老級」高股息ETF配1.07元！ 成立時就買進者已達成0成本存股

0056為台灣第一檔高股息ETF，2007年成立以來經歷多空考驗，連續配息紀錄即將進入第15年，至2024年第4季累計配息已超越發行價，對於成立時以發行價買進且長期持有的投資人，已達成零成本存股目標。

進了寶雅（5904）就不小心買了一推車商品！ 達人：00919、00934、00944、00928皆持有

以寶雅來說，00919、00934、00944、00928等ETF都有持有，差在持有比例。

00919若用殖利率判斷是否買進…27元會當成便宜價！ 達人：跟0050用KD進出一樣謬論

00919如果把27元當成便宜價以買進，接下來下半年因為成分股無法賺取資本利得，就是一路貼息，造成套牢在山頂上，股息、價差雙輸的局面。

00900月配息維持0.1元 單次配息率0.7%、年化配息率8.6%

富邦特選高股息30ETF（00900）月配息金額公布。根據富邦投信官網收益分配期前公告，00900每受益權單位預估配發0...

00757表現驚豔全年繳出61.39％！存股方程式：2024年市值型ETF強壓高息型

尖牙股（00757）的表現讓人非常驚豔，全年繳出61.39%的優質成績單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。