進了寶雅（5904）就不小心買了一推車商品！ 達人：00919、00934、00944、00928皆持有

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聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。聯合報系資料庫
台股示意圖。聯合報系資料庫

買ETF跟逛賣場買東西一樣

又來拿錢給好巿多了。

可能是年底的關係，促銷商品蠻多的。

很容易就買了原本單子上没有列的商品，像是芳香劑、麻辣鴨血，也很容易衝動買了二袋熱量爆表的洋芋片。

昨天去寶雅，本來只想買隔離霜，結果結帳看到促銷商品，多買了牙膏、襪子、女性用品...

從這裡可以看到強勢通路的優勢。

好巿多股價939.7美元，最高股價超過1000美元。

寶雅股價499台幣，最高股價超過600台幣。

我的心臟小，持有高價股會讓我膽戰心驚，除非是我很感興趣的個股，不然我傾向以ETF間接持有。

以好巿多來說，VDC持有13%的好巿多，台灣投信發行的幾檔美股ETF也都有好巿多只是比例上有差異。

以寶雅來說，00919、00934、00944、00928等ETF都有持有，差在持有比例。

有沒有覺得選ETF像買商品一樣，多少也要小做一下功課，多比較少吃虧，當然偶爾還是會有衝動性消費或是買錯的時候那就當繳學費。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00928中信上櫃ESG 30 00934中信成長高股息ETF 00944野村台灣趨勢動能高股息 5904寶雅

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