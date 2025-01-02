00919若用殖利率判斷是否買進…27元會當成便宜價！ 達人：跟0050用KD進出一樣謬論
有人拍影片又寫書教人用殖利率估價法進出高股息ETF，以7%殖利率當便宜價、6%殖利率當合理價、5%殖利率當昂貴價，在殖利率7%時買進高股息ETF、5%時賣出高股息ETF，這真是跟KD大法進出0050一樣是「天大的謬論」，真是教壞小朋友，期期以為不可。
雖然高股息ETF標榜高配息為主，但是絕對不適用殖利率估價法。使用殖利率估價法的前提，必須是「獲利配息」每年都要穩定的股票。而高股息ETF的配息中有一個科目叫「已實現資本利得」，現在有資本利得可以配息，不代表未來常態都有資本利得可以配息，這是非常不穩定的因素。
舉例來說如果2024年6月用00919過去四季的配息2.45元，換算當時股價27元的殖利率，可以得到2.45/27=9.07%的高殖利率。
如果把27元當成便宜價以買進，接下來下半年因為成分股無法賺取資本利得，就是一路貼息，造成套牢在山頂上，股息、價差雙輸的局面。
使用資本利得配息會放大殖利率，如果隔年沒有辦法用資本利得配息而降息時，使用殖利率估價法會過於樂觀而高估股價。所以殖利率估價法只能適用在中華電信這種零成長股票上，不可以用在高股息ETF上。高股息ETF要買在市場哀鴻遍野時，賣在市場普天同慶時。
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