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00757表現驚豔全年繳出61.39％！存股方程式：2024年市值型ETF強壓高息型

聯合新聞網／ 存股方程式
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

時間過得真快，2024年已經正式結束了，本文版主挑選關注的ETF，計算2024年的全年含息累計報酬率，詳情如下：

台股大盤累計含息報酬率：31.73%

台股市值型報酬率

006208：50.08%

0050：47.47%

00692：41.38%

00905：40.61%

00922：37.1%

00850：36.38%

00923：33.39%

00888：19.43%

00921：5.92%

高息型報酬率

00915：22.73%

00730：18.66%

00918：18.47%

00919：17.61%

00713：15.93%

00878：10.96%

00934：10.16%

0056：7.78%

00929：3.66%

00936：0.43%

台股特定產業型報酬率

0052：55.36%

00881：43.95%

00935：35.83%

00892：28.84%

00891：21.23%

國際特定產業型報酬率

00895：60.77%

00893：43.15%

00762：39.63%

00861：27.08%

00876：12.48%

美股ETF報酬率

00757：61.39%

00924：44.01%

00662：34.23%

00646：32.23%

00830：27.64%

中國、歐洲、日本ETF報酬率

00752：29.19%

00661：17.36%

00709：7.68%

2024年的台股表現非常亮眼，含息報酬率高達31.73%。安分投資0050、006208、00905...等市值型ETF就能獲得贏過大盤的不俗報酬；台股特定產業型ETF，0052、00881、00935也都贏過大盤。

高息型ETF則是全面落後大盤。投資沒有對錯、沒有一定標準，2024年，市值型ETF聲量再次強壓高息型，不少網紅到處引戰，這些都是干擾存股的雜訊，應盡量遠離。

存股這麼多年，版主認為，學術理論看看就好、報酬試算看看就好，因為學術與試算都只是紙上模擬，現實世界的真實投資要考量的變項很多，紙上模擬並不能完全解釋。需要現金流的版友就專注累積高息型ETF股數，但版主還是要提醒，「不要在資產成長的關鍵時期過度重視配息」，適度配置一些市值型產品有助於加速資產累積。

尖牙股（00757）的表現讓人非常驚豔，全年繳出61.39%的優質成績單；納斯達克指數（00662）與標普五百指數（00646）以些微差距贏過台股大盤，版主認為，可以將納斯達克指數或標普五百指數加入資產組合，能分散投資區域、降低風險。00924也是版主認為可以長期投資的好標的。

提供一些數據，可做為資產配置的參考。以上，版主不多做評論了！

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00662富邦NASDAQ-100基金 00757統一FANG+ 00881國泰台灣5G+ 00918大華優利高填息30 ETF 00923群益台灣ESG低碳50 00929復華台灣科技優息ETF 00935野村臺灣新科技50 市值型

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