00757表現驚豔全年繳出61.39％！存股方程式：2024年市值型ETF強壓高息型

時間過得真快，2024年已經正式結束了，本文版主挑選關注的ETF，計算2024年的全年含息累計報酬率，詳情如下：

台股大盤累計含息報酬率：31.73%

台股市值型報酬率

006208：50.08% 0050：47.47% 00692：41.38% 00905：40.61% 00922：37.1% 00850：36.38% 00923：33.39% 00888：19.43% 00921：5.92%

高息型報酬率

00915：22.73% 00730：18.66% 00918：18.47% 00919：17.61% 00713：15.93% 00878：10.96% 00934：10.16% 0056：7.78% 00929：3.66% 00936：0.43%

台股特定產業型報酬率

0052：55.36% 00881：43.95% 00935：35.83% 00892：28.84% 00891：21.23%

國際特定產業型報酬率

00895：60.77% 00893：43.15% 00762：39.63% 00861：27.08% 00876：12.48%

美股ETF報酬率

00757：61.39% 00924：44.01% 00662：34.23% 00646：32.23% 00830：27.64%

中國、歐洲、日本ETF報酬率

00752：29.19% 00661：17.36% 00709：7.68%

2024年的台股表現非常亮眼，含息報酬率高達31.73%。安分投資0050、006208、00905...等市值型ETF就能獲得贏過大盤的不俗報酬；台股特定產業型ETF，0052、00881、00935也都贏過大盤。

高息型ETF則是全面落後大盤。投資沒有對錯、沒有一定標準，2024年，市值型ETF聲量再次強壓高息型，不少網紅到處引戰，這些都是干擾存股的雜訊，應盡量遠離。

存股這麼多年，版主認為，學術理論看看就好、報酬試算看看就好，因為學術與試算都只是紙上模擬，現實世界的真實投資要考量的變項很多，紙上模擬並不能完全解釋。需要現金流的版友就專注累積高息型ETF股數，但版主還是要提醒，「不要在資產成長的關鍵時期過度重視配息」，適度配置一些市值型產品有助於加速資產累積。

尖牙股（00757）的表現讓人非常驚豔，全年繳出61.39%的優質成績單；納斯達克指數（00662）與標普五百指數（00646）以些微差距贏過台股大盤，版主認為，可以將納斯達克指數或標普五百指數加入資產組合，能分散投資區域、降低風險。00924也是版主認為可以長期投資的好標的。

提供一些數據，可做為資產配置的參考。以上，版主不多做評論了！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。