00757表現驚豔全年繳出61.39％！存股方程式：2024年市值型ETF強壓高息型
時間過得真快，2024年已經正式結束了，本文版主挑選關注的ETF，計算2024年的全年含息累計報酬率，詳情如下：
台股大盤累計含息報酬率：31.73%
台股市值型報酬率
006208：50.08%
0050：47.47%
00692：41.38%
00905：40.61%
00922：37.1%
00850：36.38%
00923：33.39%
00888：19.43%
00921：5.92%
高息型報酬率
00915：22.73%
00730：18.66%
00918：18.47%
00919：17.61%
00713：15.93%
00878：10.96%
00934：10.16%
0056：7.78%
00929：3.66%
00936：0.43%
台股特定產業型報酬率
0052：55.36%
00881：43.95%
00935：35.83%
00892：28.84%
00891：21.23%
國際特定產業型報酬率
00895：60.77%
00893：43.15%
00762：39.63%
00861：27.08%
00876：12.48%
美股ETF報酬率
00757：61.39%
00924：44.01%
00662：34.23%
00646：32.23%
00830：27.64%
中國、歐洲、日本ETF報酬率
00752：29.19%
00661：17.36%
00709：7.68%
2024年的台股表現非常亮眼，含息報酬率高達31.73%。安分投資0050、006208、00905...等市值型ETF就能獲得贏過大盤的不俗報酬；台股特定產業型ETF，0052、00881、00935也都贏過大盤。
高息型ETF則是全面落後大盤。投資沒有對錯、沒有一定標準，2024年，市值型ETF聲量再次強壓高息型，不少網紅到處引戰，這些都是干擾存股的雜訊，應盡量遠離。
存股這麼多年，版主認為，學術理論看看就好、報酬試算看看就好，因為學術與試算都只是紙上模擬，現實世界的真實投資要考量的變項很多，紙上模擬並不能完全解釋。需要現金流的版友就專注累積高息型ETF股數，但版主還是要提醒，「不要在資產成長的關鍵時期過度重視配息」，適度配置一些市值型產品有助於加速資產累積。
尖牙股（00757）的表現讓人非常驚豔，全年繳出61.39%的優質成績單；納斯達克指數（00662）與標普五百指數（00646）以些微差距贏過台股大盤，版主認為，可以將納斯達克指數或標普五百指數加入資產組合，能分散投資區域、降低風險。00924也是版主認為可以長期投資的好標的。
提供一些數據，可做為資產配置的參考。以上，版主不多做評論了！
◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言