0056連三配1.07元…展現高股息ETF元老權威！ 老牛：目前位階「便宜價」

市場上的投資理財影片或文章，大概九成以上的專家都鼓勵投資市值型ETF，只要每年歐印就能保底7%-9%，投資賺錢的想像當然是很美好，只不過還是有一些風險還是要逆風提醒你注意。

2025-01-02 11:04