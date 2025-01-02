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0056連三配1.07元…展現高股息ETF元老權威！ 老牛：目前位階「便宜價」

聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

0056連三配1.07元

元大高股息（0056）宣布於2025年第1季宣布每單位配息1.07元，這是連續第三次配出1.07元，也是展現出高息ETF元老的權威，還是勝過月配息的優勢。所以上次講座時，不少投資人都有提出的疑問。我在近期上「鈔錢部署」時也有分享的觀念。

除息交易日：2025年1月17日

最後交易日：2025年1月16日

股息入帳日：2025年2月20日

至於在「配息率」的計算：

新聞版

以即將配發1.07元為例，2024年12月31日的收盤價36.68元計算，單季配息率約為2.91%，推估年化配息率達11.66%。

不過老牛比較實在一點，喜歡以近一年配息來計算：

以近一年共配出4元，創下歷史新高。以2024年12月31日的收盤價36.68元計算，推估年化配息率達10.9%。

老樣子...根據老牛的計算，以下是0056的便宜價與合理價：

便宜價（7%殖利率）：57.1元

合理價（6%殖利率）：66.7元

目前位階：便宜價

如果您對這些計算感到困惑，老牛的「高息ETF監控表」提供了更完整的資訊，手把手教到會。

老牛祝大家新年快樂，在金蛇年如靈蛇般靈活，應對市場震盪變化，還要投資順利財源滾滾！

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 ETF 季配息

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