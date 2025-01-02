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債券ETF 受益人大增

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

2024年在降息預期驅動，以及後續歐美央行接力啟動降息循環下，債券ETF投資十分火熱。根據集保中心資料截至上周五（2024年12月27日）統計，債券ETF（不含槓反型）受益人數為202.31萬人，較2023年底大增92.35萬人，有三檔產品增加逾10萬人。

三檔受益人增加逾10萬人的ETF，以群益ESG投等債20+（00937B）增加21.73萬人最多，受益人數增至32.49萬人，亦為投等債ETF中受益人之冠。年度增加第二與第三多分別為國泰20年美債、元大美債20年，各增17.6萬、15.5萬人。另外，國泰10Y+金融債、中信優息投資級債各增加6.2萬人、5.4萬人。

如以受益人增加前十名來看債券ETF，前十名中有五檔是投資等級債、三檔美債、兩檔非投資等級債，也可以看投資人對債券投資的偏好。

展望後市，群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，雖然聯準會2025年降息次數較先前預估減少，不過，整體降息需視仍將延續。在寬鬆環境未變下，對債市仍相對有利，同時國際政經局勢還有不確定性存在，市場對於具防禦性質，又具有穩健收益特性、殖利率水準具吸引力的資產仍有配置需求，後市表現仍可留意。其中，結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢。

另因川普對金融業政策相對友善，帶動投資人對金融債的興趣。國泰投信表示，歷史數據顯示，統計至2023年底，過去十年，當金融債指數殖利率上彈至5%~5.5%，持有三年總報酬可達26%，目前彭博十年以上美元金融債券指數平均到期殖利率有5.73%，是良好的進場時間點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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