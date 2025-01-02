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高股息ETF 績效亮麗

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
高股息ETF持續受到投資人關注，2024年共有六檔台股高息ETF掛牌，推升總檔數來到23檔，平均漲幅為8%，其中，凱基優選高股息30漲幅超過兩成，表現最亮眼。(聯合報系資料照)
高股息ETF持續受到投資人關注，2024年共有六檔台股高息ETF掛牌，推升總檔數來到23檔，平均漲幅為8%，其中，凱基優選高股息30漲幅超過兩成，表現最亮眼。(聯合報系資料照)

高股息ETF持續受到投資人關注，2024年共有六檔台股高息ETF掛牌，推升總檔數來到23檔，平均漲幅為8%，其中，凱基優選高股息30（00915）漲幅超過兩成，表現最亮眼。

資金青睞高股息ETF，年內規模翻倍，大幅增加9,791.48億元和114.3%，總規模達18,351.39億元，其中，規模超過千億元的標的由去年底的三檔增加至七檔。

2024年度加權報酬指數上漲31.7%，盤點同期高股息ETF績效表現，根據CMoney統計，凱基優選高股息30漲22.5%、大華優利高填息30漲18.7%、富邦臺灣優質高息18.7%、群益台灣精選高息17.6%、元大台灣高息低波15.8%、群益半導體收益15.4%、永豐優息存股14.3%、國泰股利精選30漲14.0%、復華富時高息低波11.8%、國泰永續高股息11.1%。

高股息ETF績效前十強
高股息ETF績效前十強

其中，凱基優選高股息30蟬聯高股息ETF績效王，繼2023年上漲60.9%後，2024年再漲22.5%，績效表現也帶動資金流，2024年規模大幅成長459.6%，優於同類型。

大華優利高填息30在2023年上漲58.06%，排行高股息ETF第二強，2024年度也以18.7%再度成為高息ETF亞軍，2024年規模大幅成長583.4%，是同類型中最高一檔，規模排行晉升第七大。

2024年績效第三強是富邦臺灣優質高息，今年變更配息頻率，由年配改為月配。

績效第四強則是群益台灣精選高息，績效表現也吸引資金進場，2024年規模翻倍再翻倍，成長215.6%，同類型中規模排名提升一個名次至第三大。

年度報酬率第五強則是元大台灣高息低波，也是千億元俱樂部的成員。高息ETF規模王的國泰永續高股息績效排名第十強。

展望後市，群益投信表示，儘管市場關注川普上任是否再掀關稅戰，然全球科技發展趨勢未變，尤以AI發展最受矚目，台灣電子產業供應鏈持續受惠，轉單效益仍可期待，特別是台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，加上IC設計族群庫存健康，營收重回成長循環，對於半導體產業而言皆屬利多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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