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凱基證推虛擬資產ETF交易

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

虛擬資產表現近期引發全球市場高度關注，其中比特幣價格更屢創新高，讓各界正視虛擬資產或將成為投資組合中不可或缺的一環。凱基證券2024年12月31日起正式開啟虛擬資產ETF交易，為國內首家券商上架美國、香港交易所上市逾60檔ETF，提供符合資格專業投資人以複委託方式投資，讓客戶享受多元且彈性的商品選擇，更可跨越時間地點限制，參與比特幣等虛擬資產行情表現。

投資人以往因虛擬資產「去中心化」特性，參與交易相對較困難，且對私人交易所平台信心仍存疑。凱基證券貫徹凱基金控「賣的是信任，不是產品」的理念，在KYP （Know Your Product）方面做足準備，提供銷售團隊完整紮實的專業訓練，協助客戶清楚掌握虛擬資產大小事，範疇涵蓋背景知識、科普專業、配置建議，包括虛擬貨幣源起與特性、市場運作機制及發展趨勢等，同時分析另類投資配置、虛擬資產商品比較等，為客戶提供值得信任的解決方案。

凱基證券並於2024年6月即開始導入「專業ETF顧問」（ETFP）認證，確保銷售團隊具備ETF領域的深度知識，透過具差異化的專業服務，讓客戶安心參與虛擬資產趨勢。

除有堅實銷售團隊扮演投資人的後盾，凱基證券亦積極建立完整的KYC（Know Your Customer）機制，依循主管機關要求的配套措施，建置完整且縝密的把關機制，包括後台交易系統籌備、客戶身分檢核、產品說明、知識問卷及風險預告書等，展現主動守護客戶資產的決心，致力成為投資人投資虛擬資產的首選券商。

此外，國外專業資產管理機構研究指出，比特幣在過去與傳統股債資產的相關性較低，可望降低投資組合的系統性風險；如今國內投資人可透過凱基證券交易虛擬資產ETF，更可滿足資產配置需求。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，投資人如欲參與比特幣表現，「透過券商複委託投資比特幣現貨ETF」將會比「透過虛擬資產交易所直接買比特幣」來得更加簡單、便利，因買賣比特幣ETF跟一般ETF相同，投資人不需要至私人交易所開戶或學習新的交易流程；且比特幣現貨ETF所持有的比特幣，是由ETF發行商所合作的保管機構保管，投資人不需額外煩惱管理數位錢包等瑣碎項目。

另一方面，透過證券商複委託投資比特幣ETF，享有資產管理的便利及安全性，可全面進行整體部位的資產配置、定期檢視與調整。

凱基證券不僅提供專業投資人交易虛擬資產ETF，亦有提供一般投資人參與虛擬資產行情的商品，例如美國虛擬貨幣交易平台、挖礦商等虛擬資產相關股票，或是投資於相關行業的ETF。

凱基證券提醒，若投資此類股票，投資人仍須注意股價與比特幣現貨的價格走勢可能不一致，投資前應謹慎綜合考量個別公司財務狀況與競爭力、虛擬資產市場發展等因素，充分了解相關風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 凱基證

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