快訊

政院3起霸凌案 秘書處長遭爆欺壓身障工友「查無具體事證」

馬鈴薯讓人長壽！吃對能防血管阻塞 除了發芽外還有一種不建議食用

羽球／「2024有許多難過回憶」戴資穎：不會忘記這一年淚水

0056配息出爐獲封最強老牌高股息！內行人點名00713、00878也很猛

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論0056。台股示意圖。聯合報系資料照
網友討論0056。台股示意圖。聯合報系資料照

0056公告本季配息1.07，無懼降息風連三季配息持平！目前股價36.68，單季殖利率2.9%、年化殖利率預估11.6%。PTT網友點名最強三檔高股息為0056、00713、00878，大讚「老高股息好猛」。

一名網友在PTT轉貼元大投信公告，依據0056證券投資信託契約的收益分配條款，本基金收益評估結果已達分配標準，預估每受益權單位配發金額為新臺幣1.07元，實際金額可能略有差異。除息交易日訂於114年1月17日，最後買進日為1月16日，收益分配將於2月20日發放。

元大投信提醒，參加ETF配息時須留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。

其他網友紛紛留言「老牌ETF就是有實力配」、「成立夠久，很多可以拿來配」、「薑還是老的辣，高股息小輩學著點」、「反觀一樣元大的00940，韭是你」、「唯一經歷大空頭考驗的高股息」、「所以今年一堆高股息ETF是在幹嘛，打不贏0056」、「除息後再買吧，沒填息」、「還是最老的0056跟0050最強」、「除息淡季配這樣不錯了」、「果然56不會亡，唯一能買的高股息」。但也有人說「00878今年含息報酬還是贏0056」、「含息不到10%要爽啥」、「現在又不是除息旺季，配這麼多就是砍持股配出來，跟賣掉ETF當配息87%像」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 ETF PTT 季配息 高股息

延伸閱讀

00940配息0.03元！網都哭了：扣完匯費只能買兩瓶麥香

00929跌破18元後 苦主喊：抱團取暖！網聲援「放久就解套」

00878月底一到堅定買進一張！知美：已堅持24個月…要用股息請家人「吃到飽」

0056無懼降息再配1.07元…家底相當充足！ 存股哥：唯一同時扛過08跟22年的高股息

相關新聞

0056配息出爐獲封最強老牌高股息！內行人點名00713、00878也很猛

0056公告本季配息1.07，無懼降息風連三季配息持平！目前股價36.68，單季殖利率2.9%、年化殖利率預估11.6%。PTT網友點名最強三檔高股息為0056、00713、00878，大讚「老高股息好猛」。

高股息ETF 績效亮麗

高股息ETF持續受到投資人關注，2024年共有六檔台股高息ETF掛牌，推升總檔數來到23檔，平均漲幅為8%，其中，凱基優...

債券ETF 受益人大增

2024年在降息預期驅動，以及後續歐美央行接力啟動降息循環下，債券ETF投資十分火熱。根據集保中心資料截至上周五（202...

凱基證推虛擬資產ETF交易

虛擬資產表現近期引發全球市場高度關注，其中比特幣價格更屢創新高，讓各界正視虛擬資產或將成為投資組合中不可或缺的一環。凱基...

台積電加持！2024年0050一枝獨秀 含息報酬率48.67%稱冠ETF

護國神山台積電不僅在去（2024）年引領台股大盤指標上漲，也加持ETF（指數型股票基金）的含息報酬率，其中尤以0050受...

0056無懼降息再配1.07元…家底相當充足！ 存股哥：唯一同時扛過08跟22年的高股息

我覺得很多人的標的本身都沒有問題，頂多就是選股邏輯、成分股不同，造成不同程度的跌幅而已，就像不同產業都有所謂的景氣循環，時好時壞都很正常，台積電從688跌破400時，也不會有人知道它未來會漲到破千。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。