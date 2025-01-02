0056配息出爐獲封最強老牌高股息！內行人點名00713、00878也很猛

0056公告本季配息1.07，無懼降息風連三季配息持平！目前股價36.68，單季殖利率2.9%、年化殖利率預估11.6%。PTT網友點名最強三檔高股息為0056、00713、00878，大讚「老高股息好猛」。

一名網友在PTT轉貼元大投信公告，依據0056證券投資信託契約的收益分配條款，本基金收益評估結果已達分配標準，預估每受益權單位配發金額為新臺幣1.07元，實際金額可能略有差異。除息交易日訂於114年1月17日，最後買進日為1月16日，收益分配將於2月20日發放。

元大投信提醒，參加ETF配息時須留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。

其他網友紛紛留言「老牌ETF就是有實力配」、「成立夠久，很多可以拿來配」、「薑還是老的辣，高股息小輩學著點」、「反觀一樣元大的00940，韭是你」、「唯一經歷大空頭考驗的高股息」、「所以今年一堆高股息ETF是在幹嘛，打不贏0056」、「除息後再買吧，沒填息」、「還是最老的0056跟0050最強」、「除息淡季配這樣不錯了」、「果然56不會亡，唯一能買的高股息」。但也有人說「00878今年含息報酬還是贏0056」、「含息不到10%要爽啥」、「現在又不是除息旺季，配這麼多就是砍持股配出來，跟賣掉ETF當配息87%像」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。