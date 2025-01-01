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0056無懼降息再配1.07元…家底相當充足！ 存股哥：唯一同時扛過08跟22年的高股息

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

2024年最後一天來個好消息，0056公告本季配息1.07，無懼降息風連三季配息持平！目前股價36.68，單季殖利率2.9%、年化殖利率預估11.6%。目前收益平準金5.07、資本平準金6.5，家底仍相當充足

雖然目前在貼息，今年股價也稍弱，但你看0056過往的歷史漲幅，對長期持有者來說現在根本就還在「高檔」，而且0056是唯一同時扛過2008跟2022的高股息，我覺得根本不用擔心0056未來的走勢。

我目前持有27張，均價37.49，帳面-$21,870（-2.16%），對於這一點點的帳損我根本就沒放在心上，因為我在去年底時才開始買進0056，持有時間不過短短一年，要知道一年根本就還不算是長期投資，以0056過往的漲幅來看，今年股價疲弱的問題不太大我覺得。

最主要還是我目前的帳面獲利仍有130萬，要打掉0056那2萬多塊的帳損綽綽有餘，加上月月配股息現金流一年領54萬，這就是我無所畏懼的底氣所在，因為我清楚明白長期持有、股息再投入的強大威力。

很多老鐵信心動搖來問我帳損怎麼辦？我常分享我存第一金的故事，當年我存第一金存到第五年，結果遇到2015 TRF股災，當時第一金跌到還有人說快倒了，當然我的帳面是虧損的，存到第五年還在賠，要你繼續存我想很多人根本存不下去。

但我堅持下來了，結果就如各位所見，目前第一金帳面獲利120%，我還拿去開槓桿創造更大的現金流，長期投資給我的價值不僅只有帳面獲利而已，還有更高的風險承受能力，當然以我當時的財商知識還不足以具備開槓桿的能力，現在回頭看都是長期投資帶給我的回報。

所以我覺得很多人的標的本身都沒有問題，頂多就是選股邏輯、成分股不同，造成不同程度的跌幅而已，就像不同產業都有所謂的景氣循環，時好時壞都很正常，台積電從688跌破400時，也不會有人知道它未來會漲到破千。

所以很多人說存股很簡單，不就一直買然後股息再投入而已嗎有什麼難的？說得雲淡風輕，等到自己真正遇到的時候就知道存股最難的地方了，難就難在要你當個左側交易者，在下跌時還要勇敢佈局，這點就是存股相當違反人性的地方。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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