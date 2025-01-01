五檔 ETF 元月除息台股添活水 00701配發2.05元

五檔台股ETF昨（31）日公告元月配息金額，國泰股利精選30（00701）是大黑馬，每受益權單位配息2.05元，創2017年成立以來新高；元大高股息、野村趨勢動能高息配息金額都維持與上次相同，為元月除息行情增添柴火。

五檔台股ETF含季配、半年配以及月配，季配的元大高股息本季每受益權單位擬配1.07元，連三季相同、單季配息率2.9%；群益半導體收益本季擬配0.37元，略高於去年同期的0.36元，但低於過往平均值、單季配息率2.03%。

半年配的國泰台灣5G+這半年每受益權單位擬配0.75元，持平去年同期、單次配息率3.01%；國泰股利精選30這半年擬配2.05元，刷新成立以來新高，大幅優於過往平均的0.64元、單次配息率提升至7.09%。

月配的野村趨勢動能高息本月每受益權單位擬配0.058元，連七個月相同，是盤面上唯一一檔沒有調降配息金額的月配ETF、單月配息率0.39%。上述五檔除息日，除群益半導體收益在1月22日外，其餘都在1月17日。

法人認為，元大高股息有能力對抗高股息ETF降息風，首先，台股企業2024年獲利強勁，預估將挹注2025年股利配息表現。

其次，帳上豐沛的平準金收益，成為穩定配息的重要來源；第三，隨著AI趨勢確立，台灣出口暢旺，外資預估將有利「成長型高股息」表現，選股採「預測未來一年現金股息殖利率高低」即隱含成長因子在內。

國泰股利精選30有高「含金量」，成分股高達六成是金融股，在2024年獲利亮眼下，2025年表現及配息可期。前十大成分股分別是中信金、中華電、兆豐金、玉山金、統一、第一金、永豐金、華南金、合庫金及台灣大，其中，中信金2024年前11月獲利已超過2023年整年度，每股純益3.45元；中華電前11月表現亦超越年度財測目標。

群益投信指出，儘管市場關注川普上任是否再掀關稅戰，然全球科技發展趨勢未變，尤以AI發展最受矚目，台灣電子產業供應鏈受惠狀況不改，轉單效益仍可期待，對台灣半導體產業屬利多。



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