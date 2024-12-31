高息ETF雙強換股 吸睛

臺灣指數公司昨（31）日公告，包含大華優利高填息30、凱基優選高股息30、群益台ESG低碳50、台新永續高息中小、永豐ESG低碳高息、兆豐龍頭等權重在內的六檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動，將自明（2）日起生效。

本次進行定期審核的六檔ETF中，僅永豐ESG低碳高息一檔並無成分股異動，其餘如大華優利高填息30換股檔數比33.3%、凱基優選高股息30換股檔數比43.3%、群益台ESG低碳50換股檔數比8%、台新永續高息中小換股檔數比46.6%、兆豐龍頭等權重換股檔數比36.3%。

成分股異動的五檔台股ETF合計規模1,440億元，其中，國產、中租-KY、群聯、群益證同時被兩檔ETF納入；凱基金、台灣大、寶成則同時被兩檔ETF剔除。

本次換股成為市場焦點的原因，在於凱基優選高股息30連續兩年奪下高息ETF績效王的位置，年度漲幅分別為60.9%、22.5%；而大華優利高填息30則是以58.06%和18.7%，位居高股息ETF的第二強，近兩年績效及配息表現出色，紛紛獲得資金青睞，帶動規模明顯成長，其中，大華優利高填息30更是增胖至644億元。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，本次調整後的成分股，依然是含括電子、金融與傳產等多元產業，符合自指數成立以來在產業上都相當分散的特性。

展望後市，由AI所帶動的產業趨勢與供應鏈的需求不減，加上聯準會緩降息讓經濟保持溫和狀態的總經環境，投資人可透過高股息ETF分散產業配置，同時掌握填息紀錄良好的優質企業，是值得長期抱緊的選擇。

群益台ESG低碳50經理人邱郁茹表示，在AI需求強勁的帶動下，以及2024年第4季受到傳統消費新品備貨熱潮接單效應加持，2024年台灣外銷訂單將擺脫2023年的負成長，搭配台灣內需穩健，對台股表現亦有助益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。