你買的ETF有上榜嗎？ 2024年ETF十大天王出爐

ETF持續受到市場青睞，2024年ETF市場不僅締造多項驚人紀錄，也誕生ETF十大天王，飆漲王-第一金太空衛星（00910）、股王-元大台灣50正2（00631L）、規模王-元大台灣50（0050）、人氣王-國泰永續高股息（00878）、募集王-元大台灣價值高息（00940）、成交王-復華台灣科技優息（00929）、成交量王-元大台灣50反1（00632R）、吸金王-群益ESG投等債20+（00937B）、配息王-元大高股息（0056）、配息殖利率王-復華富時高息低波（00731）。

盤點2024年ETF天王，全年價格最會漲的是第一金太空衛星，受惠於川普的當選利多，下半年漲幅加速，全年以69.7%的漲幅毫無疑問坐上ETF飆漲王的位置，大幅領先平均值的13.3%。

ETF股王是元大台灣50正2，受惠於台股漲勢，收在240.35元，也台股中首檔站上200元的ETF。

元大台灣50蟬聯ETF規模王，也是首檔ETF規模站上4,000億元，最新規模4,360億元。

ETF人氣王也由國泰永續高股息霸榜，年內超越中鋼（2002）、台積電（2330）等指標股，首檔受益人數突破150萬大關，最新來到155.47萬人，持續穩居股民最多的台股標的。

今年初轟動市場的元大台灣價值高息以1,751億元成立，毫無懸念仍為ETF募集王。

復華台灣科技優息掀起首檔台股月月配風潮，下半年配息面臨挑戰下，交投熱絡，全年成交6,112億元，登上成交值王。

元大台灣50反1全年成交3,890萬張，仍為ETF成交量王，由於台股一度創下24,416的歷史新高，居高思危、川普當選所帶來的不確定性，增加避險需求，另外，成為執行反分割首例也都帶動交易量活絡。

聯準會開啟降息循環，吸引資金進入債市，全年淨申購最多的群益ESG投等債20+，以高達2,227億元之姿成為ETF的吸金王。

ETF投資人很重視配息，其中，元大高股息再度成為年度配息王，全年豪發280億元股息，不僅是首度突破200億元，也是連續三年豪發超過百億元的股息。

至於配息殖利率王則是復華富時高息低波，全年累計配息率高達13.7%，因自2018年成立，帳上可分配項目較為充足。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。