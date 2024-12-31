投等債ETF 買氣回流

根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數1,022.5萬人，上周單周減3.2萬人；反觀債券ETF買氣回流，上周受益人增1.7萬人，連二周成長，主要集中在長天期美債、投等債等債券ETF。

統計至上周五，2024年來台股ETF受益人數成長415.5萬人，增幅68%。其中，台股高股息ETF受益人數合計720.5萬人，占整體台股ETF受益人數達七成，但近期高股息ETF有降溫現象，上周周減2萬人，但年初來仍增344.7萬人，增幅近九成，高股息ETF還是投資人主要部位。

中國信託投信表示，觀察受益人數消長，可發現資金持續從月配型商品流向季配型，大盤市值型ETF，也是投資人持續買進標的。

債券ETF方面，由於美國聯準會偏向鷹派，市場預期美國降息速度恐進一步趨緩，甚至可能暫停，導致美國10年期公債殖利率持續攀升。10年期公債殖利率突破4.6%，吸引追求債息的投資人買進，上周債券ETF受益人數續增1.7萬人。

展望2025年，中國信託投信基金經理人張圭慧說，在人工智慧浪潮下，CoWoS先進封裝可望持續成為市場萬眾矚目的投資焦點。

隨AI伺服器預估產量提升對CoWoS先進封裝需求隨之攀升，市場也逐季調高對CoWoS的產能預估。市場預期2024至2026年底，CoWoS月產能預估將以年複合成長率（CAGR）達88%的速度成長，半導體ETF與以科技為主要成分股的高股息ETF可望受惠，進而帶動公司獲利，引領企業分紅配息增長。

觀察研調機構看法，受惠降息利多，明年中小型股票表現可望轉佳，張圭慧建議投資人可以逢低加碼科技股含量高的市值型與高股息ETF，且囊括櫃買龍頭企業成分股的主題型ETF亦可考慮持有。

債券ETF方面，中國信託投信基金經理人張瓈尹指出，近期債券價格下跌，主要反映過去對於降息過度樂觀預期，但10年期公債殖利率目前已高於聯準會基準利率上限，代表市場反應過度，債券價格來到低檔，是投資人逢低進場的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。