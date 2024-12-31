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ETF寫驚奇 今年繼續熱

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
2024年ETF寫十大驚奇
2024年ETF寫十大驚奇

ETF紅紅火火，2024年寫下十大驚奇，包含史上最大募集潮、總檔數277檔、總規模6.4兆元、總投資人數1,389萬人、總交易金額約9.9兆元、零股市場成交35.2億股最多、淨流入約1.8兆元新高、股價百元以上檔數11檔、四檔ETF全年配息金額逾200億元、三家ETF發行商規模逾兆元等史上最佳紀錄。

ETF再度締造新的篇章，對比往年來看，第一大紀錄是，ETF總發行檔數來到277檔，創新高，去年一共33檔新掛牌、2檔下市。

第二，總規模來到6.4兆元，創新高，較前一年底成長64.8%；規模千億元檔數有16檔，較2023年底翻倍，0050成為首度有規模站上4,000億元標的。

第三，總投資人數1,389.07萬人，史上最多，較2023年底成長64.6%，00878成為首檔受益人數突破150萬人標的。

第四，總成交金額至9.9兆元，史上最多，較2023年翻倍成長112.7%。

第五，零股交易股數達35.2億股，史上最多。

第六，淨流入約1.8兆元新高，較2023年成長約76.2%。

第七，史上最大募集潮，吸金約3,605億元，00940以1,751億元刷新史上最高成立金額。

第八，股價百元俱樂部檔數11檔，史上最多，2023年底有五檔，00631L、00663L成為首度突破200元的ETF。

第九，首次有ETF全年配息金額超過200億元，有0056、00919、00878、00929四檔。

第十，17家發行商中，元大、國泰、群益三家ETF管理規模上兆元，史上最多，2023年僅元大一家。

歷經去年第1季募集狂潮、高股息ETF人氣攀升、債券ETF追加募集連發等，儘管下半年來也陸續遇到市場交易面的挑戰，包含台股漲多後高股息ETF配息縮水、聯準會降息未如預期債券ETF價格再創波段新低、陸股ETF大溢價等，但展望2025年，綜合ETF發行商看法，預期2025年ETF市場仍持續發光發熱。

看好理由有三：首先：商品更多元，如主動式ETF、多重資產ETF、台日跨境ETF、債券ETF加掛幣別等都有望在2025年看到。

第二，交易制度更加完善，2024年首檔ETF反分割完成，未來更多反分割或是分割，有望帶動交易量。第三，參與者愈來愈多，目前保德信及聯邦投信送件申請ETF已獲核准，2025年ETF發行商有望邁向二字頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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