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00927除息0.37元 單季配息率逾2%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

一月份將除息的ETF陸續公告配息資訊，根據群益投信官網於2024年12月31日公告，群益半導體收益（00927）本次每受益權單位預估配發金額為新台幣0.37元，略優於去年同期。若以12月31日收盤價18.22元來推算，單季現金配息殖利率2.03%、推估年化配息率8.12%，除息日訂於1月22日，配息發放日則在2月21日，因此想參與配息的投資人，最晚須在1月21日買進。

00927採取季配息機制，是首檔精選高息成分股的台股半導體ETF。00927的追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，藉由指數精準篩選出獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，指數在每年5月與12月重新審核成分股。5月底的審核精準鎖定半導體股中的高息股，同時卡位全年高息。

此外，第二次指數審核落在12月底，考量股利率、累積前三季獲利成長率，超前布署隔年極具股息及股價成長潛力半導體企業股票。根據最新資訊，00927的前三大持股分別為台積電（2330）、聯發科（2454）與聯電（2303）。

市場法人表示，儘管市場關注川普上任是否再掀關稅戰，然全球科技發展趨勢未變，尤以AI發展最受矚目，故仍不改台灣電子產業供應鏈受惠狀況，轉單效益仍可期待，特別是台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，加上IC設計族群庫存健康，營收重回成長循環，對於半導體產業而言皆屬利多，建議投資人不妨透過00927這類並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與，既能完整掌握台灣半導體產業成長機會，還能兼顧收益需求，一舉兩得。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 配息

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