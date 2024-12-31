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2024年ETF最後驚喜是它！00701下半年配2.05元 年化配息率高達14%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意照。圖／ingimage
ETF示意照。圖／ingimage

2024年的最後一天還有ETF要送大紅包！無懼這幾個月以來高股息ETF大吹降息風，國泰股利精選30（00701）31日公告2024下半年配息金額，每受益權單位擬配發2.05元，以收盤價28.9元換算，單次配息率為7.09%，年化配息率高達14.18%，總計有3.5萬人可以開心領息。本次除息日定在1月17日，最後買進日為1月16日。

00701成分股有高達六成是金融股，前十大成分股分別是中信金（2891）、中華電（2412）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、統一（1216）、第一金（2892）、永豐金（2890）、華南金（2880）、合庫金（5880）及台灣大（3045）。其中中信金2024年前11月獲利已超過2023年整年度，每股稅後盈餘EPS為3.45元，中華電累計至11月的表現，亦超越年度財測目標。

今年以來多檔金融股成為股市亮點，00701聚焦財報獲利佳且股利發放穩定，同時股價波動度低之個股，依市值進行加權，長期績效表現亮眼的企業，30檔成分股有六成為金融保險類股，為市場中少數「含金量」較高的ETF，ETF規模約47億元。

00701本次每張配2.05元，代表持有一張就可領2,050元，加上金融股今年獲利亮眼，2025年表現及配息可望超越2024年。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中信金 配息

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