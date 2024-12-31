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2024年最後一班換股列車 六檔台股ETF新名單出爐

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

2024年最後一波台股ETF換股潮，臺灣指數公司31日公告包含大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、群益台ESG低碳50（00923）、台新永續高息中小（00936）、永豐ESG低碳高息（00930）、兆豐龍頭等權重（00921）共六檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自2024年12月31日交易結束後生效（亦即2025年1月2日起生效）。

大華優利高填息30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數，此次30檔成分股中新增及刪除10檔，換股檔數比例為33.33%。新增成分股有聚陽（1477）、宏碁、瑞昱、國產、華航、彰銀、中租-KY、新普、群聯、中保科；刪除仁寶、京元電子、凱基金、信邦、緯創、和碩、力成、啟碁、億豐、寶成。

凱基優選高股息30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數 ，此次30檔成分股中新增及刪除13檔，換股檔數比例為43.33%。新增成分股有三陽工業、微星、億光、義隆、長榮航、京城銀、台新金、瑞鼎、智易、中磊、群益證、富邦媒、豐泰；並刪除統一、美律、國產、冠德、華固、國泰金、凱基金、潤泰全、台灣大、京鼎、致伸、頎邦、寶成。

群益台ESG低碳50追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，此次50檔成分股中新增及刪除4檔，換股檔數比例為8%。新增成分股有致茂、貿聯-KY、藥華藥、寶成；刪除華城、華新、宏碁、大聯大。

台新永續高息中小追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數，此次30檔成分股中新增及刪除14檔，換股檔數比例為46.66%。新增成分股有中興電、中華、技嘉、創見、可成、裕民、世界、遠雄、中租-KY、全家、群益證、亞翔、台燿、群聯；刪除漢來美食、南僑、台肥、長榮鋼、華航、台灣高鐵、遠百、威剛、中美晶、元大期、群益期、環球晶、永豐實、達方。

永豐ESG低碳高息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數，此次40檔成分股中並無新增及刪除個股。

兆豐龍頭等權重追蹤臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，此次33檔成分股中新增及刪除12檔，換股檔數比例為36.36%。新增成分股為和成、台達電、智邦、聯強、聯發科、國產、長榮、王品、富邦金、大立光、伊雲谷、泓德能源；刪除冠軍、台光電、興富發、長榮航、晶華、中信金、聯詠、台灣大、上緯投控、崇越、瑞儀、富邦媒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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