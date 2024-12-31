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0056憑什麼力戰降息風？ 法人認為有三大關鍵
元大高股息（0056）2025年首季每受益權單位擬配發1.07元，以31日收盤價36.68元換算，單季配息率為2.91%，推估年化配息率11.66%，以高股息老大哥之姿，力戰降息風。
法人指出，首先，台股企業2024年獲利強勁，預估將挹注2025年股利配息表現；其次，0056帳上豐沛的平準金收益，成為穩定配息的重要來源。
第三，隨著AI趨勢確立，台灣出口暢旺，外資預估將有利「成長型高股息」標的表現，其定義為「未來12個月股息殖利率最高，且2023至2024年股息呈正成長」，而0056為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，即隱含成長因子在內，未來表現高度受惠。
0056連續穩定配息已將推進第15年，也是首檔達成存股零成本的高股息ETF，穩定配息績效更成為資金避風港，成為第4季唯一一檔62個交易日全數呈淨申購的ETF。2024年0056配息紀錄表現亮眼，全年配息金額刷新歷史新高。
0056本次除息交易日在2025年1月17日，實際配息公告日在2025年1月15日，收益分配發放日在2025年的2月20日。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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