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2024封關！經理人：台股基本面健全、逢低布局00922卡位2025上漲行情

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股2024年31日封關，回看今年台股漲幅驚人，截止至31日止已大漲5,104點，漲幅近三成。國泰投信分析，從歷史經驗來看，封關收漲的機率往往偏高，今年台股大豐收可歸因兩點：首先受惠AI題材持續造浪，由台積電（2330）為首的AI類股今年訂單滿手，獲利普遍創高；其次是金融股發力，觀察14家金控前11月大賺高達5,714億元，創下史上新高，年增近六成，明年還有成長空間可期；如果投資人想卡位明年台股上漲行情，可透過市值型ETF布局，如國泰台灣領袖50（00922）。

國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇指出，受到美股年底前獲利了結氣氛濃厚，美股主指收低影響，31日台股大盤開低震盪，早盤跌至23,000點以下，最終收盤23,035點；投資人擔心台股短期是否開始出現震盪，但其實美國對於川普即將上任的不確定性正逐漸消弭，撇除政治因素影響，公司基本面無虞，因此短期震盪拉回都是正常操作，而台股與美股呈高度連動，兩者不但都是科技類股領頭，且在產業分布上屬於供應商的關係，因此從長線來看，有吃到AI大餅的台廠訂單早已接滿手，明年仍是看旺，如遇台股拉回反倒是布局好時機。

根據AI巨頭輝達（NVIDIA）提供的最新資訊顯示，旗下GB200晶片預計將在明年2月出貨，預計全年出貨量達4.5~5萬櫃，成為2025年主力產品，台廠中除台積電外，鴻海（2317）、廣達（2382）也將成為最大受惠者之一，而明年度也傳出輝達將公布下一代產品「GB300」AI伺服器，鴻海仍為最大供應商，持續與輝達保持密切關係。蘇鼎宇補充，國泰台灣領袖50精選50檔優質台股，投組配置力求產業均衡，布局AI、半導體及金融題材，及時掌握上漲行情，因此投資人若擔心個股風險高，可藉由國泰00922同時布局包含台積電、鴻海、聯發科（2454）在內的熱門權值股。

此外，近期國內金控陸續公布今年前11月獲利，國泰金（2882）核心業務表現強勁，11月稅後達44.7億元、前11月稅後純益1,131億元，EPS達7.44元，累計稅後純益及EPS皆創歷史次高紀錄；中信金（2891）更喊出光前11月稅後純益（EPS）就已贏過去年全年，為3.45元，亦創歷史新高。總結2024年金融業營收獲利表現強勁，2025年配息表現可期，也有望為00922挹注更多股息活水。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 國泰金

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