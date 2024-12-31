他問有0050、006208元老嗎？釣出一群骨灰級股民獲利引人羨

老牌國民ETF 0050 （元大台灣50）近期股價受市場波動影響呈現震盪走勢，而006208（富邦台50）則持續高檔整理，因此就有網友好奇詢問，持有這二檔ETF的元老們，如果從很早期就入手至今投報率應該很不錯，底下留言果真釣出一群「骨灰級」投資人，獲利皆相當驚人。

原po於Dcard以「板上有人是0050、006208元老嗎？」為題發文指出，最近幾年ETF才變得比較熱門，「很好奇有人從0050、006208剛開始發行就買的嗎？或是買了至少十年以上，現在假如一張沒賣，報酬應該都很嚇人吧！」

「我爸43歲，0050從56塊買到現在，快200張了我好羨慕」、「2020開始買006208，成交均價在72左右，可惜當時還是學生本金不多」、「剛畢業開始買006208，均價60」、「2020年底開始工作才買0050，如果再早一年有多好」。

還有人說「2022畢業開始購買，當時剛好碰到疫情，撿到99的0050，當時直接買一張，因為剛接觸股市，不敢多買太多，現在想想應該買爆」、「買過疫情期間76塊的0050，可惜剛出社會沒錢買整張只能買零股，定期定額一陣子均價落在119」、「2年前股災買0050，成本115，雖然只有5張多但獲利也不錯」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。