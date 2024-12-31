沒讓你失望！最老牌高股息ETF 0056配息出爐 年化配息率11.66%

00929近期股價波動引發投資人熱議，12月中股價一度跌破18元，讓部分投資者驚呼「差點挫賽」。不過，隨後股價回穩至18元以上，讓市場情緒略微緩和，PTT網友認為「還是有希望的，至少每個月還是有配息入袋，當作零用錢也不算太差」，也有人聲援「高股息放久了本來就會解套」。

2024-12-31 12:46