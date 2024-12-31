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沒讓你失望！最老牌高股息ETF 0056配息出爐 年化配息率11.66%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
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元大高股息（0056）2025年第1季配息公告出爐，本季每受益權單位擬配發1.07元，以31日收盤價36.68元換算，單季配息率為2.91%，推估年化配息率11.66%。

元大高股息配息金額連續三季相同，維持在1.07元，本次除息交易日在2025年1月17日；實際配息公告日在2025年1月15日，收益分配發放日在2025年的2月20日。

元大投信提醒，參加ETF配息時須留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息 高股息

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