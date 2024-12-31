金管會開放複委託投資虛擬資產ETF 凱基證上架逾60檔

比特幣價格日前飆破10萬美元大關，帶動虛擬資產成為全球市場關注焦點。凱基證券今天宣布開啟虛擬資產ETF交易，上架美國、香港交易所上市的逾60檔虛擬資產ETF，提供符合資格的專業投資人以複委託方式投資。

為提供投資人多元商品選擇性，並提升台灣證券商複委託業務動能，金管會9月底宣布開放專業投資人得以複委託方式投資外國虛擬資產ETF。凱基證今天宣布上架美國、香港交易所上市的逾60檔虛擬資產ETF。

凱基證今天表示，比特幣價格屢創新高，虛擬資產已成為投資組合重要一環，凱基證希望透過上架美國、香港交易所上市的虛擬資產ETF，提供客戶多元且彈性的商品選擇，更可跨越時間地點限制，參與比特幣等虛擬資產行情表現。

凱基證表示，由於虛擬資產「去中心化」的特性，以往投資人參與交易相對較困難，且過去無明確法規規範，對私人交易所平台的信心存疑，尤其2022年發生全球第2大交易所FTX倒閉後，更讓投資人重視投資虛擬資產時的保障。

凱基證從2024年6月開始導入「專業ETF顧問」（ETFP）認證，確保銷售團隊具備ETF領域的深度知識，透過具差異化的專業服務，讓客戶安心參與虛擬資產趨勢。

凱基證券財富管理處主管阮建銘分析，台灣投資人如果想要參與比特幣投資，透過券商複委託投資比特幣現貨ETF，會比透過虛擬資產交易所直接買比特幣來得更加簡單便利，因為買賣比特幣ETF和一般ETF相同，投資人不需要至私人交易所開戶或學習新的交易流程。

阮建銘表示，比特幣現貨ETF所持有的比特幣，是由ETF發行商所合作的保管機構保管，投資人不需額外煩惱管理數位錢包或秘鑰等瑣碎項目。另方面透過證券商複委託投資比特幣ETF，能夠將傳統資產與虛擬資產一併納入，享有資產管理的便利及安全性，更可全面進行整體部位的資產配置、定期檢視與調整。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。