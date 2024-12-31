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00929跌破18元後 苦主喊：抱團取暖！網聲援「放久就解套」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00929。路透
網友討論00929。路透

00929近期股價波動引發投資人熱議，12月中股價一度跌破18元，讓部分投資者驚呼「差點挫賽」。不過，隨後股價回穩至18元以上，讓市場情緒略微緩和，PTT網友認為「還是有希望的，至少每個月還是有配息入袋，當作零用錢也不算太差」，也有人聲援「高股息放久了本來就會解套」。

一名網友在PTT發文表示，00929成分股中最大的「拖油瓶」聯電的持股比例有所調降，因此他對其未來抱持樂觀態度，期待股價向更好的方向發展。

該網友表示，市場普遍認為近期00929的跌勢與外資持續拋售有關，這導致股價多次探底，引發部分投資人失望賣出。此外，配息也從原本的每單位0.2元縮減至0.05元，更讓人信心受挫。

不過，部分投資者選擇以平常心看待，認為股市波動屬正常現象，且每月仍有穩定配息入袋，即使金額不多，也能作為零用金補貼。原PO呼籲彼此保持耐心和穩定心態，期待明年市場能夠回暖，帶來更好的投資回報。

其他人留言「套著配都舒服」、「高股息放久了本來就會解套」、「長投至少會比長債好」、「越跌就越買啊」、「抱住還是比長債好」。

但也有人說「要套要抱怎麼也輪不到高股息，這產品真的害人少賺很多」、「不如直接買聯發科，報酬率可能還屌打」、「你知道你左右鄰兵都換成6208了嗎」、「不知道是樂觀還是傻」、「滿手拖油瓶」、「00929真的要靠信仰，抱不住就是信仰不足」、「高股息就說只有00915能買了，你不趕快跳車還敢繼續抱？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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