0056、00878若「兩選一」挑誰好？ 股息、報酬、夏普值完整分析…它CP值較高

元大高股息（0056）及國泰永續高股息（00878）為台股目前前兩大高股息ETF，有些投資人會同時選擇這兩檔加上00919或00713自己組成月配息組合，但對小資族來說資金可能僅足夠投入一檔標的，那在0056跟00878之間該怎麼選擇可能就會出現困難，筆者此篇將但大家簡單分析比較這兩檔ETF。

0056與00878之間的主要差異

首先我們從0056及00878特色上的不同之處來看，大家常說兩者最大的不同就是0056主要以「預測未來一年現金殖利率最高的50檔公司」、而00878則是用「以過去1年與3年的平均殖利率挑選殖利率最高的30檔公司」，可看出0056試圖追求最高的殖利率表現，00878則是重視配息表現的穩定性，在後面筆者也會帶大家來看這兩種截然不同的選股邏輯所帶來的實際績效。

從成分股分布來看，0056及00878的產業分布平均，電子產業皆佔63%~64%，非電子產業36%~37%，其中00878的金融股佔比較高。

0056股息較佳，但00878整體表現更優

從近幾年的含息報酬率來看，00878的整體績效大部分優於0056，自上市以來的績效達91.95%，高於0056約13.27%，進一步拆解來看主要來自00878的股價表現較佳，而0056則是股息報酬較為優異。

從抗跌能力來看，00878年化標準差0.141與0056的0.154，以00878的波動較小；對比過去遇空頭的回撤幅度，也是00878抗跌能力略好一些，在2022年時的最大回撤幅度為-17.84%，優於0056的-25.86%，但部分短期震盪的盤面上00878也有波動較大的時候。

延伸比較兩檔的夏普值，0056為0.60、00878為0.94，也是以00878的CP值較高。總結來說，從配息表現來看確實在0056的策略能有較好的殖利率，不過以含息報酬率來比較的話則是00878領先，主要可能在於00878在遇到大空頭時的長期抗跌能力較好。綜合以上表現，若投資人在0056與00878之間難以抉擇，也許CP值較高的00878表現會較符合期待。

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