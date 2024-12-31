快訊

友曝趙露思遭公司毆打！被帶到廁所「辱罵2小時」 工作人員揮巴掌辯：喝多了

中職／再來就不是我的了！陳子豪發文告別「炸裂舞」

跨年大禮！立法院會三讀通過 當沖降稅延長至2027年底

高股息輸大盤、不及0050⋯明年恐現賣壓？網酸：買來套的

聯合新聞網／ 綜合報導
高股息ETF備受投資人青睞。（聯合報系資料照）
高股息ETF備受投資人青睞。（聯合報系資料照）

今年以來高股息ETF備受青睞，包括00919、00878的受益人數仍續創高；上周也有00929、00940受益人數減少逾6,000人。不過有PTT網友抱怨，高股息ETF不僅輸給大盤，也遠不及0050表現。其他人笑稱「高股息買來套的」。

根據統計，今年以來66檔台股ETF受益人共增加418.7萬人，年增前十大的台股ETF中，有七檔為高息ETF；六檔受益人數創新高的ETF，有四檔為高息ETF，包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713），顯見有穩定配息的台股高息ETF，還是相對受到投資人喜愛。

一名網友在PTT發文表示，高股息ETF近期表現不佳，不僅輸給大盤，甚至遠不及0050的表現。此外，目前台股整體殖利率僅有2.53%，若高股息明年配息縮水至低於3%，市場恐引發強烈的賣壓，對高股息投資策略帶來更大挑戰。

其他人留言「高股息是買來套的，ETF只能台積電之友買0050」、「已經講答案跟結果了，高股息ETF總報酬率不會贏原型ETF，怎麼還是有人想買，真的好奇怪 我想不通，原來有人喜歡賺少一點」、「2330 + 0056兼具配息、成長性」、「高股息終究是沒出息的ETF」、「哭啊，一年賺不到12%的也能吹啊」。

但也有人說「對於沒上班的人，穩定配息也是蠻重要的」、「高股息爽爽領股息，市值型想領高股息，只能賣，賣掉就沒有了」、「不用賣股票 對老人家來說比較安心」、「我看你是不懂安心最重要喔」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF PTT 市值型 高股息

延伸閱讀

400萬投0050還是00878＋00919＋0056…月領三萬？ 孫太：先自問七個問題

買0050該定期定額或梭哈？網籲8字投資鐵則：跌少小買、跌多大買

0056、00878若「兩選一」挑誰好？ 股息、報酬、夏普值完整分析…它CP值較高

2025股息目標70萬…00878、00713、00919、0056沒受降息影響！ 存股哥：00929不好有金融股Cover

相關新聞

高股息輸大盤、不及0050⋯明年恐現賣壓？網酸：買來套的

今年以來高股息ETF備受青睞，包括00919、00878的受益人數仍續創高；上周也有00929、00940受益人數減少逾6,000人。不過有PTT網友抱怨，高股息ETF不僅輸給大盤，也遠不及0050表現。其他人笑稱「高股息買來套的」。

00929跌破18元後 苦主喊：抱團取暖！網聲援「放久就解套」

00929近期股價波動引發投資人熱議，12月中股價一度跌破18元，讓部分投資者驚呼「差點挫賽」。不過，隨後股價回穩至18元以上，讓市場情緒略微緩和，PTT網友認為「還是有希望的，至少每個月還是有配息入袋，當作零用錢也不算太差」，也有人聲援「高股息放久了本來就會解套」。

00940配息0.03元！網都哭了：扣完匯費只能買兩瓶麥香

元大投信於12月16日公告元大臺灣價值高息(00940)的最新收益分配決定，宣布本基金每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.03元。本次收益分配基準日定於114年1月8日，每1,000個受益權單位分配現金收益新臺幣30元整。PTT網友狠酸是「三罐麥香」，還有人笑稱「30塊還要扣10元匯費喔，剩兩罐麥香」。

0056、00878若「兩選一」挑誰好？ 股息、報酬、夏普值完整分析…它CP值較高

0056試圖追求最高的殖利率表現，00878則是重視配息表現的穩定性，在後面筆者也會帶大家來看這兩種截然不同的選股邏輯所帶來的實際績效。

006208、00878、00631L、VOO全數達標！大芥：真切感受到「用錢賺錢更快」

今年淨資產表現真的超乎預期，從270萬成長了一半到427萬，謝謝股市的加持！真切的感受到「用錢賺錢，賺更快」的體悟...

00878月底一到堅定買進一張！知美：已堅持24個月…要用股息請家人「吃到飽」

今年最後一次買進00878...代表每個月定期定股一張00878的計劃已經成功持續兩年時間！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。