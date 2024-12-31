高股息輸大盤、不及0050⋯明年恐現賣壓？網酸：買來套的

今年以來高股息ETF備受青睞，包括00919、00878的受益人數仍續創高；上周也有00929、00940受益人數減少逾6,000人。不過有PTT網友抱怨，高股息ETF不僅輸給大盤，也遠不及0050表現。其他人笑稱「高股息買來套的」。

根據統計，今年以來66檔台股ETF受益人共增加418.7萬人，年增前十大的台股ETF中，有七檔為高息ETF；六檔受益人數創新高的ETF，有四檔為高息ETF，包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713），顯見有穩定配息的台股高息ETF，還是相對受到投資人喜愛。

一名網友在PTT發文表示，高股息ETF近期表現不佳，不僅輸給大盤，甚至遠不及0050的表現。此外，目前台股整體殖利率僅有2.53%，若高股息明年配息縮水至低於3%，市場恐引發強烈的賣壓，對高股息投資策略帶來更大挑戰。

其他人留言「高股息是買來套的，ETF只能台積電之友買0050」、「已經講答案跟結果了，高股息ETF總報酬率不會贏原型ETF，怎麼還是有人想買，真的好奇怪 我想不通，原來有人喜歡賺少一點」、「2330 + 0056兼具配息、成長性」、「高股息終究是沒出息的ETF」、「哭啊，一年賺不到12%的也能吹啊」。

但也有人說「對於沒上班的人，穩定配息也是蠻重要的」、「高股息爽爽領股息，市值型想領高股息，只能賣，賣掉就沒有了」、「不用賣股票 對老人家來說比較安心」、「我看你是不懂安心最重要喔」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。