00940配息0.03元！網都哭了：扣完匯費只能買兩瓶麥香

元大投信於12月16日公告元大臺灣價值高息(00940)的最新收益分配決定，宣布本基金每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.03元。本次收益分配基準日定於114年1月8日，每1,000個受益權單位分配現金收益新臺幣30元整。PTT網友狠酸是「三罐麥香」，還有人笑稱「30塊還要扣10元匯費喔，剩兩罐麥香」。

元大公告指出，基金受益人名簿記載變更將自114年1月4日起至1月8日止暫停進行。除息交易日則定於114年1月2日，收益分配將於114年2月3日發放。元大投信提醒投資人留意相關日期安排，以保障自身權益。

一名網友在PTT轉貼公告。其他人紛紛留言「3罐麥香」、「垃圾」、「越來越少了」、「要記得扣掉匯費，剩兩罐麥香」、「我記得一堆用0.05來算未來加薪一萬三萬五萬的，最好笑的是你要過完年初六才拿得到兩罐麥香」、「美債贏了」、「零零韭是你」、「股價不漲，他們根本配不出來」。

今年以來高股息ETF備受青睞，包括00919、00878的受益人數仍續創高；上周也有00929、00940受益人數減少逾6,000人。根據統計，今年以來66檔台股ETF受益人共增加418.7萬人，年增前十大的台股ETF中，有七檔為高息ETF；六檔受益人數創新高的ETF，有四檔為高息ETF，包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713），顯見有穩定配息的台股高息ETF，還是相對受到投資人喜愛。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。