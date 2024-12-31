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006208、00878、00631L、VOO全數達標！大芥：真切感受到「用錢賺錢更快」

聯合新聞網／ 大芥存股
台股示意圖。路透
台股示意圖。路透

嗨..大家好！咻一下的2024就快結束啦，當然要來做一下年末的例行回顧。

年度回顧可以讓我們知道今年達成了什麼成就、反思有哪裡需要再加強，幫助我們下一年做得更好，那就一起來看看大芥的2024吧！

財務面

資產

今年淨資產表現真的超乎預期，從270萬成長了一半到427萬，謝謝股市的加持！

真切的感受到「用錢賺錢，賺更快」的體悟

當然股市是會波動的，自己也隨時做好短期下跌的心理預期，但相信隨著投資的時間越長，淨資產也會逐漸成長，直到達成長期目標

存股目標

今年的四檔主力標的006208、00878、00631L、VOO全數達標，雖然股市持續上漲也讓股價變高，但也剛好有額外的獎金收入能持續投入。

大芥的投資策略很單純，就是努力賺錢增加本金、保持紀律持續買進、股息再投入，投資越簡單，就越容易成功。

儲蓄率

今年儲蓄率驚險達標，每個月紀錄儲蓄率真的對掌握自己的收入、支出很有幫助，可以隨時追蹤表現、定期調整、督促自己，確保整年度的存錢表現維持在一定水平，想要存到錢，真的要有意識的管理金錢！

自媒體經營

發佈內容數

今年大芥專注在養成穩定的發布頻率，所以年初設定目標時以「發佈數量」為主要衡量的指標，希望在生活與本業工作間，找到經營自媒體的平衡，目前看起來今年節奏還不錯！

2024新嘗試

1.製作並免費分享3個Notion模板

「工欲善其事，必先利其器」善加利用工具相信可以更有系統的管理生活及財務，希望模板可以幫助大家一起在理財的旅途走的順利

、收支管理、閱讀清單、願望清單

2.終於圓夢！出了自己的數位商品

身為設計師，擁有自己的商品是大芥一直以來的夢想，今年終於跨出了第一步，非常興奮！

也謝謝支持及給予回饋的粉絲朋友們，真的很開心！

投資管理

3.從0到1架設自己專屬的網站

這是大芥的第二個網站啦！在經營IG之前，大芥就有架設過網站寫部落格來打造被動收入。

這次把理財投資、打造被動收入相關的經驗，系統化整理在網站裡，讓大家更好閱讀。

（btw架完網站真的會成就感滿滿！）

結語

2024是自己許多面向跨出第一步的一年，不管是生活還是自媒體，謝謝今年努力找回節奏的自己，又距離理想生活更近了一點。

也很感謝大家一直以來的陪伴，2025也要繼續往實現理想生活的路前進！

（2025目標Coming Soon）

◎本文內容已獲 大芥存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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