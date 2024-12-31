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00878月底一到堅定買進一張！知美：已堅持24個月…要用股息請家人「吃到飽」

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

今年最後一次買進00878...代表每個月定期定股一張00878的計劃已經成功持續兩年時間！

知美不知道高低點，只知道每個月月底傻傻買下一張，如果說培養一個習慣需要21天，那知美已經持續了24個月

今天特地請假在家裡休息，因為等一下中午，要用這次00878領到的配息，請家人吃「吃到飽」。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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