00878月底一到堅定買進一張！知美：已堅持24個月…要用股息請家人「吃到飽」
今年最後一次買進00878...代表每個月定期定股一張00878的計劃已經成功持續兩年時間！
知美不知道高低點，只知道每個月月底傻傻買下一張，如果說培養一個習慣需要21天，那知美已經持續了24個月
今天特地請假在家裡休息，因為等一下中午，要用這次00878領到的配息，請家人吃「吃到飽」。
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