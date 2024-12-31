400萬投0050還是00878＋00919＋0056…月領三萬？ 孫太：先自問七個問題

65歲老爸撥300萬買「00878＋00919＋0056」月月領3萬好嗎？

昨天看到這則新聞，標題剛好跟孫太目前主要核心持股相同，剛好也是0056+00878+00919，所以對這則訊息特別上心！

首先，當事人必須知道，所有人給的意見通通都不重要，重要的是你自己和家人想要過的是怎麼樣的生活！因為網友們給的意見都只是就網友本身的角度去詮釋這個狀態，但這不代表別人給的你就要照單全收！

所以，分析目前的狀態，審慎的評估和做出合理的判斷才有利於長遠規劃！

分析目前的狀態是：

1.退休了（代表沒有工作和其他收入？） 2.65歲退休是否有可以領年金的狀態？月退金是否足夠？ 3.目前有現金400萬，後須是否有其他花費？ 4.身體狀態如何？ 5.退休後想過怎樣的生活？

不同的設定要求也會不同

65歲已經退休了，如果如網友所提，把400萬元都投入市值型標的，沒錯，在往後的20年中是有機會讓資產翻倍，但也有可能在20年內遭遇到回檔的風險讓資產縮水，且20年後已經達到85歲，這時的翻倍800萬對個人來說，金錢跟時間哪一個對85歲的長者意義更加重大？

全投入高股息？領10%配息，文中提到拿其中300萬去投資高股息，每個月領取約3萬元，剩餘100萬元可支配運用，但...領10%配息是目前的狀態，高股息ETF的配息是依據成分股以及ETF本身的條件發放，10%並非一個定數，也有可能某年只有6%、甚至更低的時刻，因此若把這當作固定生活費的話會有一定的風險，但若當作額外收益的話則另當別論。

先問你投資的目的為何？謀定而後動

上面說完好像市值型不太合適，高股息也不太確定，那還要怎麼投資呢？這就必須回推到，你投資的「目的」為何？

如果你投資的目的是為了資產倍增，這中間遭遇的風險、回檔、市值縮水或是風風雨雨都能不在意，就是為了資產倍增，那部份投資市值型還不錯！

如果你是為了現金流，那就必須先加上65歲退休後的年金，看看是否還是有資金缺口，再利用高股息ETF或債券型ETF的配息去補足缺口。

但也必須考量到自己的身體狀態以及退休後想過的人生體驗，65歲了，是還想要到處走走、遊山玩水，還是只是在附近活動，強健體魄，交友圈狀態！

總不能把所有資金都拿去投資了，然後把自己生活成一個孤單老人吧？

分享孫太自己的投資！

我從一開始2015年存股的第一刻就很明確的知道我的投資是為了退休，為了退休時有足夠的「現金流」！因此的投資的目標很明確，就是以退休後擁有足夠的現金流為主！

而什麼是足夠？多少叫做足夠？說真的孫太一開始設定的目標就是每個月有個3萬的現金流就足夠了！（你看，胃口很小吧！但當時投資的資金只有200多萬，所以覺得如果有3萬塊就真的很棒了）

未曾想，從2015年~2019年，剛好遇到金融股的爆發成長期，股票規模也直衝8位數，這時驚覺自己持股過於集中，若公司遭遇到踩雷事件則該年度的獲利會損失非常大，也就是波動度過大，因此進入存股二階段，ETF！

而ETF的投資一開始也不太順遂，後期則是遇到AI爆發成長期，讓市值和配息跟著拉長！

而後調整成月月配，這時期反而開始減少每月配息金額！

為何減少每月配息金額→因為一開始設定的目標是「足夠」的現金流，在經歷過一次個股時期領90萬（年配），到00878領50萬（季配），再到目前每月約領20萬（月配）你會發現孫太試圖讓自己的配息越來越平穩化。

而多餘的資金呢？錢是拿來花用的，投資的「目的」不是只為了數字的增漲，而是用來改善你的生活的！如果你為了投資把自己活得窮困潦倒，那就本末倒置了！所以錢沒有不見，只是變成了你想要的東西！又或者可以存下來，等待更好的位階出現再出手！

人無千日好 花無百日紅

同樣道理，股市漲多了勢必會回檔修正，這是很正常的事，但若踏錯了位階，就跟跳舞踏錯了腳步一樣，很容易一步錯、步步錯！因此耐心等待好的位階，也是孫太正在做的事情！

最後，回到這麼文章一開始的討論，如果是孫太會給予的想法是：

1.先知道自己投資的「目的」 2.明確列出退休後想過的生活（簡單、明瞭、且可行） 3.是否可以領年金 4.現金流資金缺口（如何補足） 5.目前的位階是否適合一次性投資 6.如果遭遇股市回檔時的備案 7.多少緊急預備金足夠

退休了，應該過的是愜意的人生，若還會被投資搞得心煩意亂，那就似乎沒有退休了！但要讓投資能事事順心，事前的準備和縝密的規劃也是必要的！希望原文作者能找到最適合自己家庭的投資模式！

而投資工具沒有不好，只是你要用對其方式，就跟別拿板手來鎖螺絲，拿小刀來鋸木頭一樣，用對工具，事半功倍，做錯投資，事倍功半。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。