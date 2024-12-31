快訊

3度拒絕傳喚！尹錫悅遭聲請逮捕令 南韓法院批准了

贈書活動也有詐騙！假十大書籍名單曝光 用FB、IG盜你個資

風波不斷的航空帝國：波音737-800的過往重大空難

富邦台灣旗艦動能50 ETF 獲准募集 即將強勢登場

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

2024年投資大趨勢的關鍵字，絕對少不了市值型ETF富邦投信睽違兩年，打造減波動、追動能、降成本的年度市值型ETF大作，鎖定大型強勢股的「富邦台灣旗艦動能50 ETF基金」，預計將於2025年2月募集，該ETF已於12月26日獲准募集，發行價僅10元，是目前市場上最便宜的市值型台股ETF。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，2025年台股十分有利大型強勢股，從2025年獲利成長的角度，推算2025年台灣加權指數的高點位置，根據彭博預估各類股獲利狀況，只要2026年業績維持雙位數成長，2025下半年將有機會挑戰26000~28000點。儘管受到美國新任總統川普政策效應影響，台股偏震盪，然徐翊達認為，AI應用仍在陸續實現中，半導體景氣也才是谷底回升的第二年，台股後市高點可期，預期呈現震盪上行走勢，因此，看好台股的投資人應該在拉回時勇敢買進。目前正是鎖定大型強勢股的最好投資時機，也就是說，若能找到比大盤更強勢的投資選股邏輯，便有機會掌握長期打敗大盤的關鍵密碼。

此外， 2024年可以說是市值型ETF的天下，富邦投信長期致力於市值型ETF的發展，從台股到陸股、日股、美股、歐洲，甚至印度、越南等市場，皆有相關市值型ETF商品，檔數超越同業發行業者，可說是市值型ETF專家。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，富邦台50(006208)ETF總受益人數已超越60萬人，年增逾30萬人、成長率高達106%。而根據投信公會統計，截至第三季，006208總受益人數是國內基金中第七大，同時也是第二大市值型ETF，可說是今年十分受投資人青睞的黑馬。

有鑑於富邦投信過去發行富邦臺灣中小(00733)ETF的成功經驗，此次特別將動能強勢股的概念複製到大型股，打造出「富邦台灣旗艦動能50 ETF基金」，對於期望有00733動能選股、又希望有006208兼具大型股投資的投資人來說，無疑是最佳解方。

富邦投信指出，「富邦台灣旗艦動能50 ETF基金」追蹤指數為臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數，指數編制邏輯納入市值篩選，聚焦台股發行市值前200大，把握潛力新星同時，更輕鬆掌握台股門面優等生。同時，透過Alpha篩選找出趨勢產業，隨市場變化每年兩次調整，精準蒐羅當前趨勢Alpha產業。至於權重配置則以Alpha進行因子增益，捕抓趨勢產業中的潛力新星，排除市場上漲多個股，再以趨勢產業個股Alpha排序選股，抓住該產業輪動機會，才能不漏掉補漲行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 富邦投信

延伸閱讀

台股今年漲幅世界第三…為何沒賺到錢？專家曝錯過「1概念股」損失慘

就市論勢／低基期IP族 分批布局

低碳當道ESG 題材吸睛

台股不香了嗎？資金轉進海外ETF、這檔爆量成交均值奪三冠

相關新聞

月投1萬買006208、VOO 但沒錢逢低加碼能賺嗎？過來人曝績效

定期定額很適合沒有時間看盤的投資人，有網友每月投入1萬元定期定額投入006208、VOO，他擔心自己沒有辦法逢低加碼，可能長期下來報酬率並不高。其他人則直呼「多慮了」，並鼓勵他，「或許定期定額的獲利沒有all in高，但以大盤長期向上的角度來看定期定額也不會差到哪裡去，好的標的就定期投入長期持有，剩下的就交給時間吧」。另有過來人分享自身總報酬已達48%。

買0050該定期定額或梭哈？網籲8字投資鐵則：跌少小買、跌多大買

近期0050的股價受市場波動影響呈現震盪走勢。由於全球經濟前景不明朗，加上國內外政策變動及利率影響，市場情緒較為謹慎，導致指數型ETF如0050的表現波動加劇。不過，長期來看，0050作為追蹤台灣50大市值公司的ETF，其整體表現與台股大盤密切相關，具有較高穩定性和成長潛力。投資者普遍關注目前是否為適合分批進場或長期布局的時機，需視自身風險承受能力與資金安排進行規劃。

2025股息目標70萬…00878、00713、00919、0056沒受降息影響！ 存股哥：00929不好有金融股Cover

1月股息構成為00713+00919+00929共約$46,800，目前手上的高股息除了00929之外，其他像是00878、00713、00919、0056大致上都沒受到降息影響，00929近期不太好沒關係，我有其他標的還有金融股來Cover，問題我認為不大。

買00687B賠3%就賣出 他見「散戶畢業文」警覺：離底部不遠了

00687B股價震盪，有散戶撐不下去認賠賣出，PTT警覺「可能離底部不遠了」，直呼「是不是可以慢慢進場了？」有人認為，「債永遠都會有債息，放久了遲早回來，反觀股票，買到傳產套一輩子都回不來，債券跌10%，每年3%利息算4年就回來了」。

富邦台灣旗艦動能50 ETF 獲准募集 即將強勢登場

2024年投資大趨勢的關鍵字，絕對少不了市值型ETF。富邦投信睽違兩年，打造減波動、追動能、降成本的年度市值型ETF大作...

股票型ETF 資金退潮

時值歲末耶誕假期，美股交投清淡。近一周整體股票型ETF出現266.2億美元資金流出，其中，美國、亞洲、中國、歐洲分別流出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。